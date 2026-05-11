Palermo, spoilerata la nuova maglia 2026/27: design aggressivo e dettagli neri, ecco le prime immagini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
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Nuova stagione, nuova maglia e… prime indiscrezioni già online. Il noto portale specializzato Footy Headlines, celebre in tutto il mondo per le anticipazioni sulle divise dei principali club internazionali, ha pubblicato le prime immagini e i dettagli di quella che dovrebbe essere la nuova maglia home del Palermo per la stagione 2026/27.

Non è la prima volta che il sito anticipa correttamente una casacca rosanero. Già la scorsa estate Footy Headlines aveva svelato in anticipo la maglia interamente rosa poi effettivamente utilizzata dal Palermo durante il campionato.


Secondo quanto riportato da Footy Headlines, Puma avrebbe scelto di mantenere il classico rosa chiaro come colore dominante della nuova divisa casalinga, ma introducendo questa volta uno stile molto più aggressivo e moderno rispetto agli ultimi anni.

Il sito specializzato descrive infatti la nuova maglia del Palermo come una casacca caratterizzata da un “abstract graphic pattern” nero che attraversa frontalmente il tessuto e le maniche con linee spezzate e diagonali molto marcate. Un design che, sempre secondo Footy Headlines, punta a rompere con le linee più pulite e tradizionali viste nelle ultime stagioni.

Dalle immagini pubblicate emergono dettagli neri su colletto, maniche e inserti grafici, con un effetto visivo decisamente più impattante rispetto alla versione completamente rosa utilizzata nell’annata attuale.

Footy Headlines sottolinea inoltre come il concept mostrato sia ancora una “early design guess”, ovvero una previsione grafica preliminare basata sulle informazioni raccolte sul modello definitivo che Puma starebbe preparando per il Palermo 2026/27.

La possibile nuova maglia ha già acceso il dibattito tra i tifosi rosanero sui social: c’è chi apprezza il tentativo di dare un’identità più moderna e aggressiva alla divisa e chi invece preferirebbe uno stile più classico e minimale, in linea con la tradizione del club.

In attesa di conferme ufficiali da parte del Palermo e di Puma, una cosa appare certa: anche stavolta Footy Headlines potrebbe avere anticipato con largo anticipo il look della prossima stagione rosanero.

 

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