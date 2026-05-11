Palermo, semifinale playoff al Barbera: al via la vendita dei biglietti. Tutti i prezzi e le fasi
Il Palermo ha comunicato ufficialmente modalità, date e prezzi per la vendita dei biglietti della semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT 2025/26, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera.
La società rosanero invita i tifosi a raggiungere l’impianto con largo anticipo il giorno della gara per evitare disagi e lunghe attese agli ingressi.
I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12 di lunedì 11 maggio attraverso la pagina ufficiale ticketing del Palermo FC e nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store del Barbera.
Il club ricorda inoltre che per acquistare online sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Palermo FC.
Le tre fasi di vendita
FASE 1 – Prelazione abbonati 2025/26
Dalle ore 12 di lunedì 11 maggio alle ore 23.59 di mercoledì 13 maggio.
Gli abbonati della stagione 2025/26 potranno confermare il proprio posto stagionale usufruendo della tariffa più conveniente.
Per esercitare la prelazione servirà:
- il codice prelazione di 12 cifre presente sull’abbonamento digitale;
oppure
- il numero Fidelity SiamoAquile Card di 12 cifre che inizia con “106”.
Al termine della fase, i posti non confermati saranno rimessi in vendita.
FASE 2 – Possessori Final Pack o Palermo-Catanzaro
Dalle ore 11 di giovedì 14 maggio alle ore 13.59 di venerdì 15 maggio.
Potranno accedere alla tariffa “Intero Priority”:
- i possessori del “Final Pack”;
- chi ha acquistato il biglietto di Palermo-Catanzaro del 1 maggio.
Per acquistare servirà:
- il sigillo fiscale di 16 caratteri alfanumerici del biglietto;
oppure
- numero Fidelity SiamoAquile Card + data di nascita.
FASE 3 – Vendita libera
Dalle ore 16 di venerdì 15 maggio fino alle ore 20 di mercoledì 20 maggio, salvo esaurimento posti.
I prezzi dei biglietti
Centralissima: 110 euro in prelazione abbonati, 120 euro tariffa “Intero Priority”, 140 euro intero.
Tribuna Centrale: 78 euro in prelazione abbonati, 85 euro tariffa “Intero Priority”, 90 euro intero.
Tribuna Laterale: 53 euro in prelazione abbonati, 59 euro tariffa “Intero Priority”, 65 euro intero.
Gradinata Inferiore: 38 euro in prelazione abbonati, 43 euro tariffa “Intero Priority”, 48 euro intero.
Gradinata Superiore: 32 euro in prelazione abbonati, 37 euro tariffa “Intero Priority”, 42 euro intero.
Curve: 25 euro in prelazione abbonati, 30 euro tariffa “Intero Priority”, 35 euro intero.
Ticket + Hospitality
Disponibili anche pacchetti Ticket + Hospitality con accesso alla Tribuna Centrale Superiore e ingresso nelle Lounge Hospitality dedicate.
Info settore ospiti
Le modalità di vendita per il settore ospiti verranno comunicate successivamente in attesa delle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Accesso allo stadio
Per entrare al Barbera il giorno della partita sarà necessario:
- presentare un documento d’identità valido;
- esibire il biglietto digitale o cartaceo acquistato.