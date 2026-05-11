Juve Stabia, Abate carica l’ambiente: «A Modena lotteremo fino al 95’. Questa squadra deve continuare a sognare»

La Juve Stabia si prepara alla notte playoff con entusiasmo, orgoglio e la voglia di continuare a stupire. Come racconta Il Mattino, ieri pomeriggio oltre trecento tifosi si sono ritrovati sotto la tribuna dello stadio per salutare la squadra prima della partenza verso Modena, dove domani si giocherà il turno preliminare playoff per la Serie A.

Ignazio Abate ha voluto mandare subito un messaggio chiaro all’ambiente gialloblù: «Dobbiamo solo essere felici di quello che abbiamo fatto quest’anno. Ma a Modena lotteremo fino al 95’».





La sfida del “Braglia” sarà senza appello. In caso di parità dopo i supplementari passerà infatti il Modena grazie al miglior piazzamento in classifica, motivo per cui la Juve Stabia avrà un solo risultato disponibile: vincere.

Un’impresa complicata anche guardando ai precedenti. Come evidenzia Il Mattino, i campani hanno perso tutte le cinque partite disputate nella loro storia a Modena.

Nonostante questo, l’ambiente continua a credere nel sogno. La stagione della Juve Stabia è stata infatti una delle più sorprendenti della Serie B, tra risultati sul campo, qualità del gioco espresso e una situazione societaria estremamente delicata.

Il direttore sportivo Matteo Lovisa ha definito il percorso delle Vespe «straordinario»: «Siamo stati protagonisti fino alla fine, conquistando ogni punto con merito. Ora ci giochiamo qualcosa di importantissimo che ci siamo guadagnati con sacrificio e lavoro».

Il dirigente è tornato anche sulla complessa vicenda societaria che ha coinvolto il club negli ultimi mesi, dal commissariamento alla cessione delle quote poi finite sotto sequestro.

«Adesso siamo totalmente nelle mani degli amministratori giudiziari e abbiamo grande fiducia in loro – ha spiegato Lovisa a Il Mattino –. Insieme al direttore Elefante possono garantire un futuro radioso alla Juve Stabia».

Nonostante le turbolenze fuori dal campo, il gruppo ha mantenuto serenità e concentrazione. «Gli amministratori non ci hanno fatto mancare nulla – ha aggiunto Lovisa –. Anzi, dal punto di vista organizzativo siamo stati persino favoriti».

Adesso però il pensiero è soltanto rivolto alla sfida contro il Modena. «È una partita troppo importante – ha sottolineato il diesse –. Dobbiamo arrivarci con la mentalità giusta e con la voglia di continuare a lottare».

La risposta della tifoseria intanto è stata immediata. Oltre quattrocento i biglietti venduti per il settore ospiti del “Braglia”, nonostante le limitazioni legate alla fidelity card.

Lovisa ha lanciato anche un appello ai tifosi: «La squadra ha bisogno del sostegno della sua gente. Non capita tutti i giorni di giocarsi i playoff per la Serie A».

Infine il messaggio che sintetizza il clima che si respira a Castellammare: «Dobbiamo sognare tutti insieme. Questa squadra vuole continuare a far sognare un’intera città».