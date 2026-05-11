Palermo, 4 mila tifosi al Barbera per l’allenamento aperto: entusiasmo playoff e abbraccio alla squadra

Di Angelo Giambona e Katia Virzì

Clima da grande appuntamento al Renzo Barbera dove circa 4 mila tifosi rosanero hanno preso parte all’allenamento aperto del Palermo in vista delle semifinali playoff di Serie B. Una serata di entusiasmo e vicinanza alla squadra di Filippo Inzaghi, accompagnata da cori, applausi e tanto sostegno per il rush finale della stagione.





La seduta è iniziata alle 18 davanti al pubblico presente in Curva Nord, unico settore aperto per l’occasione. Fin dai primi minuti il clima è apparso molto caldo, con i sostenitori rosanero protagonisti di cori continui per accompagnare il Palermo verso l’appuntamento più importante dell’anno.

Durante l’allenamento la squadra ha disputato anche una partitella in famiglia tra formazione arancione e formazione rosa. A vincere è stata la squadra arancione trascinata dal gol di Joel Pohjanpalo, applaudito dai tifosi presenti sugli spalti.

Tra le indicazioni arrivate dal campo, Ranocchia ha lavorato regolarmente con il gruppo, mentre Mattia Bani ha proseguito il programma differenziato senza particolari preoccupazioni in vista della semifinale playoff. Anche Augello ha svolto un lavoro a parte.

Presente sugli spalti anche la famiglia di Filippo Inzaghi: il tecnico rosanero ha seguito parte della seduta con la moglie e i figli in tribuna.

Al termine dell’allenamento è andato in scena il momento più emozionante della serata. I calciatori si sono avvicinati sotto la Curva Nord regalando palloni, firmando autografi e salutando i tifosi presenti sugli spalti.

Grande entusiasmo anche per Filippo Inzaghi che, insieme ai suoi figli, si è intrattenuto con i sostenitori rosanero tra selfie, applausi e cori dedicati all’allenatore del Palermo.

Nel corso dell’evento non sono mancati alcuni malumori legati alle modalità d’accesso allo stadio e ai controlli all’ingresso, con una parte della Curva Nord Superiore che ha successivamente lasciato gli spalti dopo avere espresso perplessità sull’organizzazione della serata.

Resta però il colpo d’occhio del Barbera e soprattutto il forte abbraccio del popolo rosanero alla squadra a pochi giorni dall’inizio dei playoff.

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