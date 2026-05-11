Catanzaro, Aquilani carica l’ambiente: «Niente calcoli, vogliamo prenderci la semifinale»

Il momento della verità è arrivato. Catanzaro e Avellino si giocano domani sera al “Ceravolo” l’accesso alle semifinali playoff di Serie B in una sfida senza ritorno, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Alla vigilia del match Alberto Aquilani ha parlato con lucidità e determinazione, trasmettendo fiducia all’ambiente giallorosso e ribadendo la volontà della squadra di affrontare la gara senza pensare al vantaggio del doppio risultato.

Il tecnico romano ha subito fatto chiarezza sulle condizioni della rosa, soffermandosi in particolare su Pietro Iemmello: «Sta meglio, sta bene ed è convocato per domani. Forse solo Koffi è da valutare, il resto sono tutti a disposizione».





Una notizia fondamentale per il Catanzaro, che potrà così contare sul proprio capitano nel momento più importante della stagione. Aquilani, però, ha voluto sottolineare soprattutto la serenità con cui il gruppo sta vivendo l’avvicinamento alla sfida: «Da allenatore è sicuramente la partita più importante. C’è emozione legata al percorso bellissimo che abbiamo fatto. Non siamo la squadra costruita per stravincere e questa leggerezza serve in serate del genere. Sono tranquillo, scendono in campo i ragazzi e conosco le loro qualità umane e tecniche: faranno una grande partita».

L’allenatore giallorosso respinge anche l’idea di un Catanzaro appagato o condizionato dalla possibilità di qualificarsi anche con un pareggio dopo i supplementari: «Non ne abbiamo parlato. Non possiamo e non dobbiamo ragionare in quel modo. Dobbiamo fare la nostra partita, non snaturarci e credere in quello che proponiamo, che è un’arma essenziale per noi».

Aquilani si aspetta un Avellino carico e pericoloso, ma è convinto che anche il Catanzaro arriverà con la giusta tensione agonistica: «Se loro arrivano carichi, noi arriveremo ancora più carichi. Abbiamo lavorato duramente tutto l’anno per giocare questo tipo di partite, che si preparano da sole. Dovremo essere lucidi e maturi perché è una gara secca che può durare 90 o 120 minuti».

Il tecnico ha poi insistito molto sull’aspetto mentale e sulla necessità di mantenere altissima la concentrazione: «Affrontiamo una buona squadra, in fiducia. Per portare a casa il risultato bisogna fare una gara attenta sotto ogni punto di vista. Il dettaglio dovrà essere maniacale, perché quando abbassiamo l’attenzione rischiamo di sporcare la partita».

Importante anche il recupero di uomini offensivi come Oudin e Di Francesco, due giocatori che potranno rappresentare risorse decisive a gara in corso: «Nessuno ha mai messo in dubbio la loro qualità. Il mio obiettivo era portarli al 100% per domani e ci siamo riusciti. Saranno sicuramente due armi a nostra disposizione».

Infine Aquilani ha voluto chiamare a raccolta il pubblico del “Ceravolo”, pronto a spingere i giallorossi in una delle notti più importanti della stagione: «Crediamo che in casa, con la nostra gente, possiamo dare fastidio a tutti. Quelli che ci staranno vicini daranno la loro parte, come hanno sempre fatto»