Malagò: «Candidatura FIGC? C’è tempo fino a mercoledi sera»

Intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, Giovanni Malagò non scioglie ancora i dubbi sulla sua candidatura alla presidenza della FIGC.

«Se avessi novità che vi interessano le avrei già comunicate. Avevo promesso che, per correttezza e rispetto, avrei atteso che le componenti incontrate si pronunciassero – ha spiegato Malagò -. C’è ancora tempo, mi sembra fino a mercoledì sera»





Settimana calda a Roma, tra tennis, Coppa Italia e derby: «Beh, è qualche anno che l’area del Foro Italico, che conosciamo bene, ospita eventi di campionato e la finale di Coppa Italia in mezzo alla settimana del tennis. Può succedere, serve buon senso e che qualcuno faccia un passo indietro. Non penso che arroccarsi su certe posizioni faccia l’interesse di tutti»

Infine, sulla questione ineleggibilità: «È sempre la stessa domanda… Non rispondo a cose a cui non c’è motivo che io debba rispondere»