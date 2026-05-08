Alex Jimenez sospeso dal Bournemouth: “Messaggi inopportuni con una 15enne”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Grossi guai in Inghilterra per il difensore Alex Jimenez. L’ex Milan è finito al centro di una bufera mediatica a causa di alcuni messaggi inappropriati  che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne, di 15 anni.

Le chat, dopo esser diventate pubbliche e virali sui social, hanno scatenato l’indignazione della gente, con conseguente richiesta di un’indagine urgente che il Bournemouth ha prontamente raccolto. Il club ha infatti messo il giocatore fuori rosa annunciando, tramite un comunicato ufficiale, di aver avviato un indagine in merito.


Questo il comunicato del club inglese:

“L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro, Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e attualmente è in corso un’indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella squadra per la partita di domani di Premier League contro il Fulham e il club non farà ulteriori commenti al momento”

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