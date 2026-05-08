Stellone: «Tiferò per il Frosinone come se fossi ancora in panchina»

Intervistato ai microfoni di “Il Messaggero”, il tecnico della Vis Pesaro, Roberto Stellone, è ritornato a parlare della sua promozione con il Frosinone del 2015. L’ex Palermo ha poi lanciato uno sguardo anche al match di stasera dei ciociari, che potrebbe sancire il loro ritorno in Serie A.

«L’attesa della settimana della promozione è stata emozionante, abbiamo vissuto anche la paura di non farcela e la tensione era incredibile, i pensieri andavano a mille allora»





Stellone ha inoltre aggiunto: «Quella fu una promozione storica non solo perché è stata la prima volta in A, ma anche per il doppio salto. Quello era un campionato con tante squadre forti come il Bologna, mentre noi venivamo dalla dalla Serie C e fu tutto inaspettato»

Un sguardo infine alla partita di oggi, che deciderà la promozione in Serie A di una tra Frosinone e Monza: «Stasera seguirò la partita da casa, tifando per i Ciociari come se fossi ancora in panchina»