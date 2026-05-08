Cesena, Cole: «Dobbiamo accettare le critiche, i calciatori sono sotto pressione»

«Affrontiamo un Padova senza obiettivi? In tutta la mia carriera penso che non abbia mai visto una squadra arrendersi prima ancora di scendere in campo, quindi mi aspetto che il Padova non si arrenda. Mi aspetto che giochino per qualcosa. Ripeto, non ho mai visto una squadra che non giochi per qualcosa».

Sulla partita pareggiata contro la Carrarese: «Penso innanzitutto che, dopo la partita, fossi deluso da alcuni aspetti, ma questi giocatori mi hanno dato il massimo in termini di intensità negli allenamenti e di impegno nell’affrontare le sfide e i cambiamenti di questo percorso per arrivare dove siamo oggi. Ovviamente, ci sono anche le aspettative che ripongo in loro e le richieste che faccio loro ogni singolo giorno»





Sulle critiche: «Dobbiamo tutti accettare che, secondo me, le critiche sono un sostegno e un aiuto, e dobbiamo semplicemente capire che questo è il lavoro che facciamo. I calciatori sono sotto pressione. Viviamo con la pressione ogni singolo giorno. Ci svegliamo ogni mattina per vincere. Questa deve essere la mentalità di cui parlo. Ma come ho detto, in allenamento mi hanno dato il massimo ogni singolo giorno, ora dobbiamo solo tradurre tutto questo nelle partite»

Infine, su un possibile cambio tattico: «Il tipo di formazione rimarrà lo stesso, ma le posizioni dei giocatori dovranno modificarsi in base agli spazi che il Padova ci lascerà e dovremo essere efficaci nei nostri movimenti ed efficienti dal punto di vista tattico. Dobbiamo essere bravi a noi a trovare questi spazi, ma, ripeto, continuiamo, proseguiamo su questa strada per la quale abbiamo bisogno che i giocatori si facciano trovare pronti e lottino»