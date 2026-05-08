Palermo, ancora un gesto di cuore di Segre per Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (23) segre augello alessia

Ancora una volta Jacopo Segre dimostra la sua grande sensibilità umana oltre che sportiva. Il centrocampista del Palermo, da tempo molto vicino alla piccola Alessia – la bimba che sta combattendo una durissima battaglia contro una grave malattia e che ha unito nella preghiera un’intera città e tantissime tifoserie italiane – non ha fatto mancare il proprio sostegno nemmeno nel giorno della sfida contro il Venezia.

A chilometri di distanza, con la squadra rosanero impegnata in Laguna nell’ultima giornata di campionato, Segre ha voluto inviare un nuovo messaggio di vicinanza alla bambina, un gesto semplice ma dal valore enorme. Nel messaggio condiviso sui social dalla pagina “Aiutiamo Alessia la guerriera”, il numero 8 rosanero scrive: «Come sta Ale? Buongiorno ❤️».


Parole brevi, ma cariche di affetto e attenzione, che confermano ancora una volta il legame speciale nato tra il calciatore e Alessia. Un rapporto che nel tempo ha emozionato tifosi del Palermo e non solo, diventando simbolo di vicinanza, empatia e umanità oltre ogni rivalità calcistica.

Sotto il post sono arrivati centinaia di messaggi d’affetto da parte dei sostenitori rosanero e di tante altre tifoserie italiane, unite in un unico grande abbraccio per Alessia e la sua famiglia. Un’ondata di amore che continua a crescere giorno dopo giorno, sostenuta anche da piccoli grandi gesti come quello di Segre.

In un calcio spesso raccontato solo attraverso risultati e classifiche, storie come questa ricordano quanto possano contare i valori umani. E Jacopo Segre, ancora una volta, ha dimostrato di esserci.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (69) bani

Palermo, i convocati per il Venezia: c’è Pohjanpalo. Out Bani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo

Il Gazzettino: “Venezia-Palermo. Curiosità per l’accoglienza a Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Tifosi del Venezia

Il Gazzettino: “Penzo sold out per Venezia-Palermo, ma gli ultras confermano la protesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Corriere del Veneto: “Venezia, il Penzo si prepara alla grande festa. Stroppa: «Voglio chiudere al primo posto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 084107

Corriere del Veneto: “Venezia-Palermo, prevista coreografia speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo catanzaro 3-2 (21)

Tuttosport: “Venezia, la A porta denaro e investitori. E in Laguna sbarca il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo, Pohjanpalo parte dalla panchina: Inzaghi lo preserva per i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Spezia 1-0 (17) giovane blin

Giornale di Sicilia: “Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi vara il turnover”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo cesena 2-0 (77) augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Venezia non è solo una passerella”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 065855

Repubblica: “Da Joronen a Ceccaroni sono sei gli ex della sfida del Penzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo monza 0-3 (102) vasic

Repubblica: “I rosanero alla festa del Venezia «Speriamo di raggiungerli in A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo modena 1-1 (154) le douaron

Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo, sfida da playoff al Penzo: Le probabili formazioni, Inzaghi lancia Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (23) segre augello alessia

Palermo, ancora un gesto di cuore di Segre per Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (69) bani

Palermo, i convocati per il Venezia: c’è Pohjanpalo. Out Bani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
sciaudone

Sciaudone: «Monza e Palermo favoriti ai playoff, vedere il Bari così fa male»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo

Il Gazzettino: “Venezia-Palermo. Curiosità per l’accoglienza a Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Tifosi del Venezia

Il Gazzettino: “Penzo sold out per Venezia-Palermo, ma gli ultras confermano la protesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026