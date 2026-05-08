Palermo, ancora un gesto di cuore di Segre per Alessia

Ancora una volta Jacopo Segre dimostra la sua grande sensibilità umana oltre che sportiva. Il centrocampista del Palermo, da tempo molto vicino alla piccola Alessia – la bimba che sta combattendo una durissima battaglia contro una grave malattia e che ha unito nella preghiera un’intera città e tantissime tifoserie italiane – non ha fatto mancare il proprio sostegno nemmeno nel giorno della sfida contro il Venezia.

A chilometri di distanza, con la squadra rosanero impegnata in Laguna nell’ultima giornata di campionato, Segre ha voluto inviare un nuovo messaggio di vicinanza alla bambina, un gesto semplice ma dal valore enorme. Nel messaggio condiviso sui social dalla pagina “Aiutiamo Alessia la guerriera”, il numero 8 rosanero scrive: «Come sta Ale? Buongiorno ❤️».





Parole brevi, ma cariche di affetto e attenzione, che confermano ancora una volta il legame speciale nato tra il calciatore e Alessia. Un rapporto che nel tempo ha emozionato tifosi del Palermo e non solo, diventando simbolo di vicinanza, empatia e umanità oltre ogni rivalità calcistica.

Sotto il post sono arrivati centinaia di messaggi d’affetto da parte dei sostenitori rosanero e di tante altre tifoserie italiane, unite in un unico grande abbraccio per Alessia e la sua famiglia. Un’ondata di amore che continua a crescere giorno dopo giorno, sostenuta anche da piccoli grandi gesti come quello di Segre.

In un calcio spesso raccontato solo attraverso risultati e classifiche, storie come questa ricordano quanto possano contare i valori umani. E Jacopo Segre, ancora una volta, ha dimostrato di esserci.