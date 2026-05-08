Gazzetta dello Sport: “Venezia-Palermo, Pohjanpalo parte dalla panchina: Inzaghi lo preserva per i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Sarà un ritorno in Laguna dal sapore speciale, ma probabilmente senza novanta minuti da protagonista. Joel Pohjanpalo si prepara a vivere la sua prima sfida da ex al Penzo contro il Venezia, la squadra che lo ha consacrato in Serie B e trasformato nel simbolo del popolo arancioneroverde.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi sarebbe orientato a gestire il bomber finlandese in vista dei playoff, scegliendo di farlo partire inizialmente dalla panchina. Una decisione legata soprattutto alla necessità di preservare energie e condizione fisica in vista delle semifinali promozione.


Se confermata, sarebbe la prima esclusione dall’undici titolare stagionale per Pohjanpalo, autentico trascinatore rosanero con 24 reti in campionato e ormai vicinissimo al titolo di capocannoniere della Serie B.

Al Penzo, dunque, toccherà inizialmente a Jeremy Le Douaron guidare l’attacco del Palermo, supportato da Vasic e Palumbo. Inzaghi punta su rotazioni mirate per evitare rischi inutili prima della fase decisiva della stagione, soprattutto considerando anche la situazione diffidati.

Resta comunque altissima l’attesa per l’ingresso in campo del finlandese, che a Venezia ha lasciato ricordi indelebili: 48 gol in 96 presenze con la maglia lagunare e un legame fortissimo con la tifoseria arancioneroverde.

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