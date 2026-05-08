Tuttosport: “Serie B, ultima giornata da brividi: playoff, playout e salvezza ancora tutti da decidere”

Novanta minuti per decidere una stagione intera. La Serie B arriva all’ultima giornata con un solo verdetto già ufficiale, la promozione del Venezia in Serie A, mentre tutto il resto resta ancora aperto tra corsa playoff, lotta salvezza e playout. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, la serata promette intrecci continui e combinazioni che potrebbero cambiare fino all’ultimo secondo.

Il Frosinone ha il destino completamente nelle proprie mani. Alla squadra di Massimiliano Alvini basterà un pareggio casalingo contro il Mantova per conquistare la promozione diretta in Serie A da seconda classificata. In caso di vittoria e contemporaneo mancato successo del Venezia contro il Palermo, i ciociari potrebbero addirittura chiudere il campionato al primo posto, stabilendo anche il nuovo record storico di punti del club in Serie B.





Più complicata invece la situazione del Monza, costretto a battere l’Empoli e sperare contemporaneamente in una sconfitta del Frosinone. Una combinazione difficile, soprattutto considerando che anche i toscani sono ancora coinvolti nella corsa salvezza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, i playoff hanno già quasi definito la loro griglia. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sono certe della qualificazione, mentre resta da assegnare soltanto l’ottavo posto.

A contenderselo sono soprattutto Avellino, Cesena e Mantova, tutte a quota 46 punti. Gli irpini ospiteranno il Modena, il Cesena riceverà il Padova e il Mantova farà visita al Frosinone. In caso di arrivo a pari punti tra le tre squadre, sarebbe l’Avellino ad accedere ai playoff grazie alla migliore classifica avulsa.

È già definita una delle due sfide preliminari playoff: martedì si giocherà Modena-Juve Stabia. Nell’altra semifinale preliminare il Catanzaro attende invece l’ottava classificata.

Le speranze playoff sono ridottissime ma ancora vive anche per Carrarese e Sampdoria, entrambe ferme a quota 44 punti. Più complicato il discorso per il Padova, che dovrebbe sperare in una serie quasi impossibile di risultati favorevoli.

Ma è soprattutto nella zona salvezza che si concentra la tensione maggiore. Al momento il playout vedrebbe opposte Virtus Entella e Bari, ma gli scenari possono ancora cambiare completamente.

La Virtus Entella, che ospita la Carrarese, ha la possibilità di salvarsi direttamente scavalcando almeno una tra Empoli e Südtirol, entrambe avanti di un solo punto. L’Empoli sarà impegnato sul campo del Monza, mentre il Südtirol ospiterà la Juve Stabia.

Secondo Tuttosport, esiste anche l’ipotesi teorica che i playout non vengano disputati. Perché questo accada servirebbe però una distanza di almeno cinque punti tra la sedicesima e la diciassettesima classificata.

Fondamentale sarà anche il risultato del Bari sul campo del Catanzaro. Se i pugliesi riuscissero a conquistare almeno un punto, condannerebbero automaticamente alla retrocessione diretta Pescara, Spezia e Reggiana, tutte ferme a quota 34 punti.

Pescara e Spezia, che si sfideranno nello scontro diretto di questa sera, hanno ancora una piccola speranza di agganciare il Bari al diciassettesimo posto. Gli abruzzesi sono avanti negli scontri diretti con i pugliesi, mentre lo Spezia dovrà sperare in una serie di risultati favorevoli.

Situazione delicatissima anche per il Südtirol, reduce da tre sconfitte consecutive e senza vittorie da due mesi. Gli altoatesini devono evitare di essere risucchiati nella zona playout e contro la Juve Stabia cercano una vittoria fondamentale per blindare la permanenza in categoria.

Una serata destinata a decidere tutto, tra sogni di Serie A, paura della retrocessione e playoff ancora tutti da vivere.