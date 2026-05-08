Il Gazzettino: “Penzo sold out per Venezia-Palermo, ma gli ultras confermano la protesta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Tifosi del Venezia

Tifosi del Venezia (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Venezia si prepara a un’altra notte di festa. Questa sera il Penzo sarà vestito d’arancioneroverde per celebrare la promozione in Serie A conquistata dagli uomini di Stroppa, anche se il tutto esaurito ufficiale non verrà raggiunto a causa delle restrizioni imposte alla tifoseria ospite.

Come racconta Il Gazzettino di Venezia, la trasferta è stata vietata ai residenti della provincia di Palermo e anche a quelli della provincia di Padova, in virtù dello storico gemellaggio tra le due tifoserie.


Nonostante questo, i 11.047 posti riservati ai sostenitori lagunari sono andati praticamente esauriti in poche ore già da lunedì pomeriggio, con il Penzo pronto a trasformarsi in una bolgia per l’ultima gara stagionale contro il Palermo.

Nelle ultime ore sarebbero anche ricomparsi online alcuni tagliandi nei settori Distinti Solesin e Curva Nord Local, immediatamente polverizzati dai tifosi che speravano ancora di partecipare alla notte di Sant’Elena.

Per chi non riuscirà a entrare allo stadio non mancheranno comunque occasioni collettive per seguire la partita, a partire dal maxischermo organizzato a Forte Marghera.

Sul fronte del tifo organizzato, però, resta confermata la protesta degli ultras unionisti. Anche questa sera i gruppi della Curva Sud Groppello si asterranno dal tifo per i primi venti minuti della partita contro il Palermo, continuando la contestazione contro divieti e restrizioni alle trasferte.

«La nostra festa comincerà al ventunesimo minuto, non può essere l’entusiasmo a farci cambiare idea», hanno spiegato gli ultras attraverso un comunicato riportato da Il Gazzettino. «Chiediamo che subito dopo la Sud sia un tripudio di bandiere, sciarpe e maglie arancioneroverdi per dare il giusto tributo ai ragazzi e al mister».

I festeggiamenti proseguiranno poi anche fuori dallo stadio. Dopo il tradizionale abbraccio con la squadra, i tifosi si ritroveranno alle 23 ai Giardini per raggiungere in corteo piazza San Marco e celebrare il ritorno del Venezia in Serie A.

Non è escluso nemmeno il ritorno dei celebri tuffi nei canali, già visti dopo le promozioni del 2021 e del 2024.

Intanto, sempre sul fronte del tifo organizzato, le “Brigate Lagunari” hanno annunciato ufficialmente la fine del gemellaggio con la Curva Sud “Franco De Paolis” dell’Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

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