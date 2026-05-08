Corriere del Veneto: “Venezia-Palermo, prevista coreografia speciale”

Venezia si prepara a vivere un fine settimana storico. Dopo la promozione in Serie A conquistata venerdì scorso a La Spezia, la città lagunare è pronta a trasformarsi in un’enorme festa arancioneroverde tra stadio Penzo, Canal Grande e piazza San Marco.

Come racconta il Corriere del Veneto, questa sera contro il Palermo il Penzo sarà completamente esaurito. I tifosi vogliono chiudere il campionato nel migliore dei modi, blindando il primo posto e celebrando una stagione definita da molti irripetibile.





Il clima sarà inevitabilmente di grande euforia. Prevista una coreografia speciale sugli spalti e, secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere del Veneto, anche coriandoli sparati a fine partita come fossero fuochi d’artificio. Nonostante resterà lo sciopero del tifo nei primi venti minuti per protestare contro le restrizioni sulle trasferte, l’atmosfera si annuncia comunque caldissima.

La vera celebrazione, però, andrà in scena domani pomeriggio. Appuntamento alle 16 a Piazzale Roma per il tradizionale corteo acqueo che accompagnerà squadra e staff lungo il Canal Grande fino a piazza San Marco.

La squadra viaggerà su una “peata”, storica imbarcazione veneziana, attraversando alcuni dei luoghi simbolo della città: ponte degli Scalzi, Rialto e Accademia, fino all’arrivo tra le colonne di Todaro e San Marco.

Il Corriere del Veneto descrive una città pronta a colorarsi completamente di arancioneroverde, con tifosi e turisti assiepati lungo le rive per assistere a uno spettacolo unico nel suo genere.

Il palco celebrativo è già stato allestito sotto il Museo Correr, con due maxi schermi che trasmetteranno le immagini del corteo acqueo e dei festeggiamenti.

«Un momento aperto a tutti i tifosi arancioneroverdi che vorranno condividere questo momento storico insieme alla squadra», ha spiegato il club.

Dalle 17 piazza San Marco ospiterà un dj set che accompagnerà l’arrivo della squadra. Poi saliranno sul palco tutti i protagonisti della promozione: giocatori, staff tecnico e dirigenti, per un lungo abbraccio collettivo con la città.

Sarà una festa dal forte sapore veneziano, tra bandiere, sciarpe, cori e lacrime di gioia. Una celebrazione che unirà sport, identità e appartenenza nel cuore della città più iconica del mondo.