Repubblica: “I rosanero alla festa del Venezia «Speriamo di raggiungerli in A»”

Il Palermo arriva a Venezia con la testa già rivolta ai playoff, ma senza alcuna intenzione di fare da semplice comparsa alla festa promozione dei lagunari. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, quella del Penzo sarà una gara importante soprattutto per preparare al meglio la post-season e mantenere alta la tensione in vista delle sfide decisive per la Serie A.

Quando il calendario fu sorteggiato, Venezia-Palermo sembrava poter rappresentare uno spareggio promozione. Oggi invece gli scenari sono già definiti: il Venezia ha conquistato la Serie A diretta, mentre i rosanero dovranno inseguire il salto di categoria passando dai playoff.





Massimo Norrito evidenzia su Repubblica Palermo le parole di Filippo Inzaghi alla vigilia: «Loro possono festeggiare, se lo sono meritato. Vincere non è mai facile anche se hai una squadra forte. All’inizio della stagione avevo detto che mi sarebbe piaciuto vedere Venezia e Palermo in Serie A. Mi auguro di poter festeggiare insieme a Stroppa».

Il tecnico rosanero ha però due priorità ben precise: evitare un abbassamento di tensione e preservare i giocatori più a rischio in vista delle partite che conteranno davvero.

Per questo motivo Inzaghi è orientato verso un turnover ragionato. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, Bani non sarà della partita dopo essere uscito malconcio dalla sfida col Catanzaro e soprattutto per evitare rischi legati alla diffida. Al suo posto al centro della difesa ci sarà Peda, con Bereszynski spostato sul centrodestra.

Novità anche a centrocampo: Ranocchia dovrebbe riposare dopo essere stato impiegato contro il Catanzaro, mentre Segre tornerà dal primo minuto. Possibile chance anche per Blin. Sulle corsie laterali spazio a Rui Modesto e Augello.

Davanti resta vivo il ballottaggio tra Le Douaron e Johnsen, con il francese leggermente favorito. Al suo fianco dovrebbe agire Vasic. Dubbi anche sull’utilizzo di Pohjanpalo: il finlandese, alla prima da ex al Penzo, vorrebbe esserci, ma potrebbe essere preservato proprio in vista dei playoff.

«Giocherà chi sta meglio — ha spiegato Inzaghi —. Terrò conto dei diffidati, ma il mio obiettivo è chiudere alla grande. Vorrei raggiungere quota 75. Abbiamo fatto molto, ma ancora non è bastato. Il nostro obiettivo è disputare dei grandi playoff».

Massimo Norrito, sulle colonne di Repubblica Palermo, sottolinea come proprio la parola “playoff” sia ormai il pensiero dominante attorno al mondo rosanero. Una missione che inizierà ufficialmente subito dopo il match del Penzo.

Infine, il pensiero del tecnico è andato anche ai tifosi rosanero, che non potranno essere presenti a Venezia a causa delle restrizioni imposte per la trasferta: «I nostri tifosi sono fondamentali. Li abbiamo riavvicinati alla squadra, siamo riusciti a creare entusiasmo intorno al Palermo. Spero di poter regalare loro una bella partita anche se vista in televisione».

Da domani, per il Palermo, inizierà davvero il conto alla rovescia verso la sfida più importante della stagione.