Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo, sfida da playoff al Penzo: Le probabili formazioni, Inzaghi lancia Le Douaron”

Ultima giornata di regular season questa sera al Penzo, dove Venezia e Palermo si affronteranno alle ore 20.30 in una gara che mette di fronte due squadre già certe del proprio destino: lagunari promossi in Serie A, rosanero matematicamente quarti e già proiettati verso i playoff.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Giovanni Stroppa vuole chiudere il campionato blindando il primo posto davanti a uno stadio tutto esaurito, mentre Filippo Inzaghi sfrutterà il match come ultimo test in vista della semifinale playoff.





Nel Venezia pesa l’assenza per squalifica di Adorante, con Casas favorito su Lauberbach per guidare l’attacco insieme a Yeboah. Recuperato invece Sidibé, che partirà dalla panchina. Stroppa dovrebbe confermare il 3-5-2 con Stankovic tra i pali e il trio Schingtienne-Svoboda-Franjic davanti a lui.

In casa Palermo spazio a diverse rotazioni. Inzaghi dovrebbe lasciare inizialmente in panchina Pohjanpalo, al primo ritorno da ex al Penzo, puntando su Le Douaron come terminale offensivo supportato da Palumbo e Vasic.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre la gestione delicata dei diffidati: tra i rosanero sono a rischio squalifica Bani, Bereszynski e Magnani, che in caso di ammonizione salterebbero l’andata della semifinale playoff. Nel Venezia l’unico diffidato è Busio.

Tra i pali del Palermo ci sarà Joronen, altro ex della sfida, mentre in difesa agiranno Peda, Ceccaroni e Bereszynski. A centrocampo confermati Segre e Blin con Pierozzi e Augello sulle corsie.

A dirigere l’incontro sarà Zanotti di Rimini, assistito da Passeri e Bianchini. Quarto uomo Teghille, Var affidato a Cosso con Prenna Avar.

Probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2):

Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Casas.

A disposizione: Plizzari, Korac, Sidibé, Venturi, Lella, Sagrado, Duncan, Dagasso, Bohinen, Compagnon, Bjarkason, Lauberbach.

Indisponibili: Sverko.

Squalificati: Adorante.

Diffidati: Busio.

Allenatore: Stroppa.

PALERMO (3-4-2-1):

Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Vasic; Le Douaron.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Magnani, Bani, Veroli, Rui Modesto, Gomes, Ranocchia, Giovane, Johnsen, Pohjanpalo, Corona.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Gyasi.

Diffidati: Bani, Bereszynski, Magnani.

Allenatore: F. Inzaghi.

Oggi a Venezia – Stadio Penzo, ore 20.30

TV: Dazn

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti: Passeri e Bianchini

Quarto uomo: Teghille

Var: Cosso

Avar: Prenna