Virtus Entella verso la Carrarese, Chiappella: «Dobbiamo ottenere il massimo»

Vigilia decisiva in casa Virtus Entella, con il tecnico Andrea Chiappella intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Carrarese, gara fondamentale per la corsa salvezza.

L’allenatore biancoceleste ha evidenziato l’atteggiamento della squadra alla vigilia del match: «Vedo il giusto mix tra determinazione e serenità. Affrontiamo una partita con un peso specifico notevole, ne siamo consapevoli». Chiappella ha poi sottolineato la necessità di concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione: «Dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi, cercando di ottenere il massimo risultato possibile».





Parole di grande rispetto anche per l’avversario: «La Carrarese può essere presa ad esempio per quanto riguarda il percorso fatto. Hanno mostrato un’ottima qualità offensiva durante tutta la stagione». Per questo motivo, secondo il tecnico, servirà «la miglior versione dell’Entella».

Chiappella ha inoltre rimarcato l’importanza del sostegno del pubblico di casa: «Il connubio tra noi e il pubblico è fondamentale per alzare il livello della prestazione». Sul fronte assenze, l’unico indisponibile sarà Guiu, fermato dalla squalifica: «Abbiamo tutti a disposizione a parte lui, ci faremo trovare pronti sfruttando l’intera rosa».