Calabro: «Anche con lo 0,1% daremo tutto per i playoff»

Antonio Calabro non vuole lasciare nulla al caso. Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, ultima giornata della regular season di Serie B, il tecnico della Carrarese ha parlato in conferenza stampa affrontando i temi legati al sogno playoff, al bilancio stagionale e alla crescita del club toscano.

L’allenatore ha voluto iniziare ringraziando pubblicamente tutto il proprio staff, sottolineando il lavoro svolto dietro le quinte durante l’intera stagione. «Ci tengo, come ultima conferenza del campionato, a presentare le persone che mi sono state vicine in questa esperienza. Magari vengono viste meno, ma hanno la stessa importanza nel raggiungimento degli obiettivi», ha spiegato Calabro.





Il tecnico ha citato uno ad uno i collaboratori che hanno fatto parte del percorso stagionale della Carrarese, dal vice Giuseppe Padovano ai preparatori, passando per il match analyst e lo staff medico e atletico. «Li ringrazio per il grande apporto non solo professionale, ma soprattutto umano», ha aggiunto.

Poi il focus si è spostato sulla trasferta contro l’Entella e sulle residue speranze playoff della squadra toscana. «Ai ragazzi ho detto che le motivazioni devono essere sempre altissime. Oggi ho letto che abbiamo il 3,5% di possibilità di andare ai playoff. Anche fosse stato lo 0,1%, sarebbe stato comunque un motivo in più per affrontarla con la bava alla bocca», ha dichiarato Calabro.

L’allenatore della Carrarese ha anche tracciato un bilancio molto positivo della stagione appena vissuta. «L’anno scorso abbiamo dovuto lottare fino alla terzultima giornata per salvarci. Quest’anno invece non siamo mai stati nei playout, nemmeno vicini», ha sottolineato il tecnico.

Calabro ha poi evidenziato la crescita della squadra sotto tutti i punti di vista: «Abbiamo fatto più punti fuori casa, ottenuto due serie di tre vittorie consecutive e segnato 46 gol. Ripetersi al secondo anno è sempre più difficile, quindi il percorso è stato molto positivo. Il bicchiere non è mezzo pieno, è tutto pieno».

Sull’Entella, il tecnico si aspetta una gara estremamente complicata: «Affrontiamo una squadra che ha costruito quasi tutti i suoi punti in casa. Hanno caratteristiche simili alla nostra Carrarese dello scorso anno, con grande solidità e ripartenze pericolose».

Infine Calabro ha annunciato la convocazione del giovane Samuele Liberali, classe 2008 proveniente dalla Primavera, che sarà in panchina nella sfida contro l’Entella. «È il segnale che la realtà di Carrara sta crescendo pian piano sotto tutti gli aspetti», ha concluso l’allenatore.