Avellino, Ballardini verso il Modena: «Bisogna avere l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 130445

AVELLINO – In vista del match contro il Modena, con calcio di inizio in programma per domani alle 20.45, ha presentato l’incontro l’allenatore dell’Avellino, Davide Ballardini, caricando la sua squadra per la decisiva gara e parlando anche del suo futuro.

«La squadra mi sembra che stia bene, ma anche la settimana scorsa lo era poi non abbiamo fatto bene a Empoli – ha spiegato Ballardini. Le sensazioni sono quelle, che la squadra stia bene e la speranza è quella di fare una bella partita».


Il tecnico si è poi soffermato sull’incontro di domani: «Incontreremo una squadra che il suo obiettivo lo ha raggiunto, non ha da chiedere nulla, ma sono una squadra seria, faranno la loro partita e verranno qui seriamente. Nell’arco del campionato sono stati molto competitivi, credo che sarà una bella partita, tra due squadre che cercheranno di prevalere sull’avversario tramite il gioco».

E sull’atteggiamento che vuole dalla sua squadra, Ballardini non ha dubbi: «Anche ad Empoli volevamo fare la nostra gara, non ci siamo riusciti per meriti dell’Empoli, loro si giocavano tanto di più, ma non deve succedere questo, perché l’Avellino ha il dovere di giocarsela almeno alla pari. Poi a Empoli non abbiamo subito più di tanto, abbiamo subito più a Mantova dove siamo riusciti a vincere. Se vogliamo crescere bisogna avere sempre il giusto atteggiamento. Poi, si può anche perdere, ma almeno te la giochi senza rimpianto. Ma non deve mai mancare l’atteggiamento».

Infine, sul possibile rinnovo di contratto: «Pensiamo alla partita, poi vediamo se saremo o meno ai playoff. Da lunedì, se la stagione sarà finita, vedremo. Ho incontrato il direttore, è stato un buon incontro, però ora dobbiamo finire bene la stagione, c’è questa premura».

 

Altre notizie

breda

Padova, Breda verso il Cesena: «Abbiamo l’obbligo morale di onorare il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
lombardoattilio2026p49794

Lombardo presenta Reggiana-Sampdoria: «Proveremo a raggiungere i playoff. Brunori? Ha da tempo un problema al tendine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 121541

Modena, Sottil verso l’Avelllino: «Gestirò le forze in vista dei playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 094848

Il Mattino: “Juve Stabia, la nuova proprietà ha un capitale di soli 2mila euro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

La Nuova Venezia: “Stroppa contro Inzaghi, sfida tra maestri della Serie B: il Penzo chiude il cerchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
stroppa venezia

Il Gazzettino: “Venezia, ora manca la ciliegina: contro il Palermo per chiudere da capolista”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 090949

Il Gazzettino: “Arriva il Palermo. Venezia in festa: San Marco pronta ad abbracciare gli eroi della Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (125) Sverko doumbia

Drake porta nuovi investitori: il Venezia annuncia una raccolta da 100 milioni per il futuro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, playoff in campo e corsa contro il tempo fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo cesena 2-0 (69) cole

Gazzetta dello Sport: “Serie B, l’ultimo treno per i playoff. La squadra favorita”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
stadio stirpe frosinone

Corriere dello Sport: “Frosinone, lo Stirpe è già sold out: città in delirio per il sogno Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
mario aiello

Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo catanzaro 3-2 (146)

Playoff Serie B, ufficiali date e orari: il Palermo giocherà il 17 e 20 maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
haas

Empoli, Haas: «Contro il Monza giochiamo la partita della vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
breda

Padova, Breda verso il Cesena: «Abbiamo l’obbligo morale di onorare il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 130445

Avellino, Ballardini verso il Modena: «Bisogna avere l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
lombardoattilio2026p49794

Lombardo presenta Reggiana-Sampdoria: «Proveremo a raggiungere i playoff. Brunori? Ha da tempo un problema al tendine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026