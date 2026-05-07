Avellino, Ballardini verso il Modena: «Bisogna avere l’atteggiamento giusto»

AVELLINO – In vista del match contro il Modena, con calcio di inizio in programma per domani alle 20.45, ha presentato l’incontro l’allenatore dell’Avellino, Davide Ballardini, caricando la sua squadra per la decisiva gara e parlando anche del suo futuro.

«La squadra mi sembra che stia bene, ma anche la settimana scorsa lo era poi non abbiamo fatto bene a Empoli – ha spiegato Ballardini. Le sensazioni sono quelle, che la squadra stia bene e la speranza è quella di fare una bella partita».





Il tecnico si è poi soffermato sull’incontro di domani: «Incontreremo una squadra che il suo obiettivo lo ha raggiunto, non ha da chiedere nulla, ma sono una squadra seria, faranno la loro partita e verranno qui seriamente. Nell’arco del campionato sono stati molto competitivi, credo che sarà una bella partita, tra due squadre che cercheranno di prevalere sull’avversario tramite il gioco».

E sull’atteggiamento che vuole dalla sua squadra, Ballardini non ha dubbi: «Anche ad Empoli volevamo fare la nostra gara, non ci siamo riusciti per meriti dell’Empoli, loro si giocavano tanto di più, ma non deve succedere questo, perché l’Avellino ha il dovere di giocarsela almeno alla pari. Poi a Empoli non abbiamo subito più di tanto, abbiamo subito più a Mantova dove siamo riusciti a vincere. Se vogliamo crescere bisogna avere sempre il giusto atteggiamento. Poi, si può anche perdere, ma almeno te la giochi senza rimpianto. Ma non deve mai mancare l’atteggiamento».

Infine, sul possibile rinnovo di contratto: «Pensiamo alla partita, poi vediamo se saremo o meno ai playoff. Da lunedì, se la stagione sarà finita, vedremo. Ho incontrato il direttore, è stato un buon incontro, però ora dobbiamo finire bene la stagione, c’è questa premura».