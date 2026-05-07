Modena, Sottil verso l’Avelllino: «Gestirò le forze in vista dei playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
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«La partita si prepara facendo quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre parlato di mentalità vincente e dobbiamo andare ad Avellino e completare. Non sono ipocrita e la nostra partita è martedì, ma dobbiamo fare una partita dignitosa, con grande serietà e professionalità perchè è giusto che sia così».

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Dobbiamo onorare e rispettare il campionato perchè è l’ultima partita e vogliamo chiudere bene il nostro percorso. Devo, però, considerare anche la partita di martedì, ora cambia lo scenario perchè l’obiettivo è stato raggiunto matematicamente. Devo gestire il gruppo per arrivare in maniera ottimale, con tutta la rosa fresca e pimpante, alla partita di martedì»


E sul possibile turnover: «Può sembrare che io possa snobbare questa partita, ma non è così. Devo gestire bene le due partite e la partita più importante della stagione è quella di martedì, devo gestire le forze. Ci sono giocatori che hanno giocato meno e può essere la possibilità per dare minutaggio a loro in funzione anche dei playoff, che ci auguriamo possano essere tante partite»

Sull’avversario di domani: «Dobbiamo rispettare un avversario come l’Avellino che sicuramente sarà motivatissimo: è una grande piazza e sta facendo un percorso molto importante con Ballardini. Dovrà guardare anche altri campi, vedremo cosa dirà il verdetto del campo»

Infine, spazio per un bilancio personale della stagione: «Sono molto contento, sotto il profilo umano questa proprietà e questa area tecnica mi hanno fatto lavorare come voglio, sviluppando le mie idee e il mio metodo: non sempre è così, anche se dove ho raggiunto risultati è sempre stato così. Qui ho trovato tutti questi incastri e queste qualità umane e questo fa la differenza. Quando c’è intelligenza, educazione e rispetto dei ruoli io mi sento bene e questo fa sì che io possa dare il massimo di me stesso»

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