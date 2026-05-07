Lombardo presenta Reggiana-Sampdoria: «Proveremo a raggiungere i playoff. Brunori? Ha da tempo un problema al tendine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
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GENOVA – In vista del match tra Sampdoria e Reggiana, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie B 2025-26, ha presentato l’incontro il tecnico dei blucerchiati, Attilio Lombardo.

«Ho parlato tanto con i ragazzi – ha spiegato Lombardo -. Indipendentemente dal fatto che la Reggiana ha una speranza, è ovvio che se la giocherà al 100%. Abbiamo anche noi una piccola speranza»


Il tecnico ha poi parlato del match: «Sarà una partita aperta ad ogni risultato e mi piace questo. La affrontiamo con più rilassatezza però sappiamo che mai dire mai. Io me la voglio giocare a tutti gli effetti. Giocare la partita ed essere onesti con chi ha lavorato in questi è giusto andare a Reggio e provarci»

E sull’infermeria: «L’ultimo è stato Abildgaard che ha avuto un problema muscolare, Brunori che si portava da mesi e mesi un problema a tendine rotuleo. Speriamo Palma possa allenarsi oggi perché ha preso un virus che ha »

Lombardo darà anche spazio a chi durante la stagione ha giocato meno: «Qualche cambiamento ci sarà. Io non mi nascondo. Quei giocatori che l’anno scorso alla fine ci hanno permesso di raggiungere, attraverso i playout, la salvezza sono giocatori che fino alla partita col Sudtirol hanno giocato poco»

Uno sguardo, inoltre, alla possibilità di arrivare nella parte sinistra della classifica: «E’ il secondo obiettivo dopo la salvezza: fare più punti possibili. Fa un effetto diverso arrivare dodicesimo, tredicesimo o decimo. Vuole dire che lo sforzo dei ragazzi, che l’attenzione che hanno avuto in questo periodo è stata gratificante»

Infine, sulla piccola speranza di raggiungere i playoff: «Abbiamo sempre vissuto un momento sempre delicato, con grande tensione con paura di farcela e non farcela. Perché non provarci? Mi auguro che la rifinitura possa dare ancor più consapevolezza alla squadra. Poi quando ce l’hai qualsiasi risultato può arrivare. Loro poi giocheranno in casa e intensificheranno i loro attacchi. Noi aspetteremo e vediamo cosa fare»

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