Trapani, UFFICIALE: confermati Aronica e il ds Volume

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 122845

In attesa della sentenza del CONI, che determinerà se gli verranno restituiti alcuni dei punti di penalizzazioni tolti nel corso della stagione, il Trapani ha ufficializzato, attraverso un comunicato sui propri canali, la conferma per la prossima stagione di Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra, e del ds Luigi Volume.

Di seguito il comunicato del club:


“La Società FC Trapani 1905 è lieta di comunicare di aver confermato Luigi Volume nel ruolo di Direttore Sportivo e Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FC Trapani 1905 (@fc_trapani_1905)

Altre notizie

Screenshot 2026-05-06 223756

Playoff Serie C: il Lecco batte 2-1 la Giana Erminio in rimonta e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
volume-300x200

Trapani, il ds Volume: «Ancora non siamo in Serie D, ci aspettiamo che il CONI ci dia ragione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 213441

Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Stangata in arrivo tra Serie B e C: sei club verso la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Siamo convinti che giocheremo almeno i playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-03 223235

Playoff Serie C: la Vis Pesaro rimonta ma non basta, Juventus U23 qualificata ai sedicesimi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 215833

Playoff Serie C: passano il turno Casertana, Crotone e Pineto. Monopoli e Atalanta U23 eliminati. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 205111

Playoff Serie C: Avanti il Gubbio contro il Pineto, pari a reti bianche Pianese e Ternana dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-19-07-15-570_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: l’Arzignano rimonta ma non serve, Cittadella qualificato al prossimo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-18-35-44-374_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sull’Arzignano all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Il CT Baldini sui playoff di C: «Sono una grande emozione, serve fortuna per vincerli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-07 122845

Trapani, UFFICIALE: confermati Aronica e il ds Volume

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 121541

Modena, Sottil verso l’Avelllino: «Gestirò le forze in vista dei playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 094848

Il Mattino: “Juve Stabia, la nuova proprietà ha un capitale di soli 2mila euro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

La Nuova Venezia: “Stroppa contro Inzaghi, sfida tra maestri della Serie B: il Penzo chiude il cerchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
stroppa venezia

Il Gazzettino: “Venezia, ora manca la ciliegina: contro il Palermo per chiudere da capolista”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026