Trapani, UFFICIALE: confermati Aronica e il ds Volume
In attesa della sentenza del CONI, che determinerà se gli verranno restituiti alcuni dei punti di penalizzazioni tolti nel corso della stagione, il Trapani ha ufficializzato, attraverso un comunicato sui propri canali, la conferma per la prossima stagione di Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra, e del ds Luigi Volume.
Di seguito il comunicato del club:
“La Società FC Trapani 1905 è lieta di comunicare di aver confermato Luigi Volume nel ruolo di Direttore Sportivo e Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027”.
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