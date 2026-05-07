Padova, Breda verso il Cesena: «Abbiamo l’obbligo morale di onorare il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
breda

PADOVA – Alla vigilia del match tra Cesena e Padova, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati, Roberto Breda.

«E’ una partita che giochiamo con la testa più libera – ha spiegato Breda -, senza ansia o stress, ma la mentalità deve essere la stessa. Vogliamo fare bene e avere l’atteggiamento di chi vuole raccogliere il massimo, contro una squadra che lotta per i playoff. Abbiamo un obbligo morale di onorare il campionato».


Sulla formazione: «Qualcosa sicuramente cambierò, ma sempre nell’ottica di avere la migliore possibile. Per qualcuno ci sarà quello spazio che magari prima non è stato possibile avere. In porta potrebbero esserci dei cambiamenti. Fortin è stato in ballottaggio anche nelle scorse partite, potrebbe essere della partita».

E su cosa c’è da migliorare, Breda non ha dubbi: «Perché questa squadra sia più competitiva c’è la necessità di mettere qualità tecniche e fisiche e di far diventare un gruppo una squadra, dando un’identità»

Infine, un commento sulla trasferta vietata ai tifosi biancoscudati: «Il fatto che non ci saranno nostri tifosi in trasferta mi lascia perplesso: è comodo fare stare a casa le persone, diciamo che è sempre una sconfitta del sistema»

 

 

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