Bari, gruppo straniero interessato al club: Matarrese mediatore

Secondo quanto riportato da Barinews, potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso per il futuro del SSC Bari. L’emittente televisiva barese, attraverso il giornalista Gigi Loperfido, ha infatti rivelato l’interesse di un gruppo di imprenditori stranieri intenzionato ad acquisire interamente il club biancorosso.

A fare da mediatore nella possibile trattativa sarebbe Antonio Matarrese, storico ex presidente e proprietario della società. Secondo l’indiscrezione, il gruppo interessato non valuterebbe un ingresso graduale o quote di minoranza, ma punterebbe direttamente al controllo totale della società, indipendentemente dalla categoria in cui il Bari militerà nella prossima stagione.





Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sull’identità degli investitori né sull’eventuale stato avanzato dei contatti, ma la notizia ha già acceso entusiasmo e curiosità tra i tifosi biancorossi, che attendono sviluppi concreti nelle prossime settimane.