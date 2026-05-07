Serie B, Frosinone-Mantova sarà trasmessa gratis da DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

DAZN ha annunciato la partita che sarà trasmessa gratuitamente in occasione della 38ª giornata di Serie B. La scelta del broadcaster è ricaduta sulla sfida tra Frosinone e Mantova, in programma allo stadio Stadio Benito Stirpe.

Si tratta di un match dal peso specifico enorme per la classifica: ai ciociari basterebbe infatti un solo punto per conquistare matematicamente la promozione in Serie A, che sarebbe la quarta della storia del club giallazzurro.


Grande attesa dunque per una gara che potrebbe regalare una serata storica ai tifosi del Frosinone e che sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma streaming.

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