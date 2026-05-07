Modesto carica il Mantova: «Non ci costa nulla inseguire un sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico del Mantova Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa tracciando un bilancio della stagione e presentando il match contro i ciociari.

L’allenatore biancorosso ha esaltato il percorso del Frosinone: «Andiamo a confrontarci contro una squadra che ha fatto un percorso strepitoso. Grandi meriti ad Alvini per questa cavalcata. Solo tre sconfitte in tutto il torneo: sono numeri incredibili!». Modesto ha poi aggiunto: «Per noi sarà una serata da goderci a pieno, a chiusura di un traguardo raggiunto. Ma scenderemo in campo per provare ad inseguire un sogno: non ci costa nulla farlo!».


Il tecnico ha parlato anche della crescita mostrata dal Mantova nel corso dell’anno: «Qualche partita in più l’avrei voluta giocare, perché noto più consapevolezza e coraggio. C’è più voglia! Siamo cresciuti moltissimo!». Poi un aneddoto personale: «Mio figlio ogni mattina mi leggeva la classifica per la salvezza, questa settimana me l’ha ricordata per un altro obiettivo…».

Modesto ha quindi ripercorso il cammino stagionale della squadra: «Nella mia mente ho rivissuto tutta la stagione. È stato un bellissimo viaggio, senza dimenticare mai da dove siamo partiti. C’è stata grande abnegazione e tutti insieme ci siamo riusciti».

Spazio anche a una riflessione sul proprio lavoro: «Il nostro è un mestiere molto veloce: non mi sento affatto appagato e sono consapevole di dover continuare a migliorare. La vita dell’allenatore è così! Si passa in un attimo da una situazione all’altra. Il mio pensiero è sempre e solo sul lavoro».

Sul rapporto con il gruppo, l’allenatore ha spiegato: «Bisogna conoscerli prima come uomini, a me piace avere un contatto diretto. Ma così come il mio staff, anche il direttore Rinaudo ha parlato spesso con ognuno di loro. Ci siamo impegnati anche sotto questo aspetto».

Infine, Modesto si è soffermato sulla sfida imminente e sul proprio futuro: «I miei calciatori hanno ancora voglia di dimostrare il proprio valore. Certo, ci sarà un ambiente bello caldo. C’è grande entusiasmo, sono carichi. Ma credo che sarà una bella partita. Giocheremo da Mantova, come abbiamo sempre fatto, con identità e determinazione. Fisicamente stiamo bene, anche di testa siamo sul pezzo e non vediamo l’ora che arrivi la partita». In chiusura: «Ho già un contratto, ma ne parlerò con presidente e direttore. Comunque sono molto sereno!».

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