Trapani, il ds Volume: «Colpiti ingiustamente, qualsiasi sarà la categoria punteremo a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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In seguito al rinnovo di contratto con il Trapani, il direttore sportivo dei granata, Luigi Volume, ha rilasciato un intervista ai microfoni di “West Sicily TV”, spiegando la sua scelta di proseguire con il club sicialiano nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione.

«Non avrei mai abbandonato il presidente Antonini, che per me è stato più di un padre – ha spiegato Volume -. Sono tornato perché se il Trapani viene colpito ingiustamente, è giusto che retroceda anche io con loro».


Il ds Volume ha poi elogiato il valore dei granata, lanciando uno sguardo anche al futuro: «Questo è un club vincente, ha stravinto la Serie D e quest’anno aveva costruito una delle rose più forti del girone. Qualsiasi sia la categoria continueremo a puntare a vincere, in Serie D per conquistare la promozione, in Serie C per non fare da comparsa».

 

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