Sampdoria, Dossena rivela: «All’intero del club c’è chi rema contro da anni»
Intervistato ai microfoni di “Telenord”, l’ex calciatore blucerchiato, Beppe Dossena, ha parlato della situazione societaria della Sampdoria, lanciando una chiara accusa verso qualcuno all’interno del club.
«Il problema è che dentro la Sampdoria, da anni, c’è qualcuno che rema contro questo splendido club, che meriterebbe un altro trattamento».
Una situazione che Dossena condanna: «Non va bene che esista. Io soffro a vedere la Sampdoria in questa condizioni per colpa di qualcuno, bisogna azzerare tutto»
E su un suo possibile futuro alla Sampdoria: «Non scherziamo. Tra l’altro sono presidente di un’associazione che si occupa di tutelare i diritti, secondo noi calpestati, delle nostre categorie professionali»