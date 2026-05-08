Sampdoria, Dossena rivela: «All’intero del club c’è chi rema contro da anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Intervistato ai microfoni di “Telenord”, l’ex calciatore blucerchiato, Beppe Dossena, ha parlato della situazione societaria della Sampdoria, lanciando una chiara accusa verso qualcuno all’interno del club.

«Il problema è che dentro la Sampdoria, da anni, c’è qualcuno che rema contro questo splendido club, che meriterebbe un altro trattamento».


Una situazione che Dossena condanna: «Non va bene che esista. Io soffro a vedere la Sampdoria in questa condizioni per colpa di qualcuno, bisogna azzerare tutto»

E su un suo possibile futuro alla Sampdoria: «Non scherziamo. Tra l’altro sono presidente di un’associazione che si occupa di tutelare i diritti, secondo noi calpestati, delle nostre categorie professionali»

 

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