Ternana, Bandecchi sul futuro della società: «Ad oggi non ci sono notizie positive»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
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La Ternana continua a vivere giorni di tensione, con il futuro del club ancora incerto. Sulla questione è intervenuto il sindaco della città, Stefano Bandecchi, tracciando un quadro estremamente complesso sul futuro della società.

«Ad oggi non ci sono notizie positive sulla Ternana – ha dichiarato Bandecchi -. Comprare il club con 200mila euro non significa salvare la Ternana. Quella cifra è soltanto il modo per iniziare a spenderne altri sette. È questa la cifra che serve per sopravvivere nei prossimi dodici mesi, oltre ai debiti già esistenti».


Una situazione difficile quella della Ternana, che ha i conti in rosso: «Ci sono 4.2 milioni di debiti a breve termine oltre a quelli fiscali e ai contratti già in essere per il prossimo anno. La speranza è trovare un accordo con calciatori, dipendenti e creditori anche per evitare che tutti possano perdere tutto»

Infine, l’appello del sindaco: «Non bastano parole e promesse, servono fatti concreti e un progetto vero. Il tempo stringe. Serve una cordata forte, credibile e organizzata. Senza basi solide il rischio è soltanto quello di ripetere errori già visti troppe volte»

 

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