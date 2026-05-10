Playoff Serie C: la Salernitana batte 2-3 la Casertana, pari tra Cittadella e Ravenna

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
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Gol, emozioni e spettacolo nei match d’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Porta a casa la vittoria la Salernitana, che vince 3-2 in casa della Casertana.

Buon inizio di gara per i granata, che all’11’ sbloccano subito il risultato: Ferrari trova un bel passaggio per Lescano, che batte De Lucia e sblocca il risultato. I padroni di casa provano a reagire, ma a trovare il gol sono nuovamente gli uomini di Cosmi, stavolta con il loro numero 10, che dopo l’assist timbra anche il cartellino dei marcatori.


Nella ripresa gli ospiti si portano sul parziale di 0-3, con la rete al 56′ di Ferraris. La Casertana, però, reagisce e al 72′ accorcia le distanze grazie a Proia. Nel finale arriva anche il gol di Butic, che da una speranza ai rossoblù in vista della gara di ritorno.

Pareggiano, invece, sul punteggio di 2-2 Cittadella e Ravenna. Dopo un primo tempo dominato dai veneti, avanti per 2-0, nella ripresa rimonta il risultato la formazione ospite, grazie alle reti di Bani e Fischnaller. Ancora apertissimo dunque il discorso qualificazione.

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