Playoff Serie C: il Potenza cala il tris al Campobasso, pari tra Pianese e Lecco. I risultati finali

Gol, emozioni e spettacolo nei match d’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Porta a casa un pezzo di qualificazione il Potenza, che vince per 0-3 la sfida in casa del Campobasso: decisive le reti di Martello, D’Auria e Siatounis, che portano i rossoblù ad un passo dai quarti di finale. Importante successo esterno anche per il Renate, che batte per 0-2 il Casarano grazie alla doppietta di Karlsson. Termina in parità, invece, la gara tra Pianese e Lecco.

Di seguito i risultati finali:





Campobasso-Potenza 0-3 (19′ Lucas Martello; 29′ D’Auria; 41′ Siatounis)

Casarano-Renate 0-2 (3′; 24′ Karlsson)

Pianese-Lecco 1-1 (23′ Kritta; 73′ Tirelli)