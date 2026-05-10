Playoff Serie C: il Potenza cala il tris al Campobasso, pari tra Pianese e Lecco. I risultati finali
Gol, emozioni e spettacolo nei match d’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Porta a casa un pezzo di qualificazione il Potenza, che vince per 0-3 la sfida in casa del Campobasso: decisive le reti di Martello, D’Auria e Siatounis, che portano i rossoblù ad un passo dai quarti di finale. Importante successo esterno anche per il Renate, che batte per 0-2 il Casarano grazie alla doppietta di Karlsson. Termina in parità, invece, la gara tra Pianese e Lecco.
Di seguito i risultati finali:
Campobasso-Potenza 0-3 (19′ Lucas Martello; 29′ D’Auria; 41′ Siatounis)
Casarano-Renate 0-2 (3′; 24′ Karlsson)
Pianese-Lecco 1-1 (23′ Kritta; 73′ Tirelli)