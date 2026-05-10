Serie A: il Milan ci prova nel finale ma non basta, l’Atalanta vince 2-3. La classifica aggiornata

Notte fonda per il Milan, che rimedia la sua seconda sconfitta consecutiva. A “San Siro” i rossoneri vengono battuti per 0-3 dall’Atalanta, autrice di una grande prestazione, con il match che non è mai stato in dubbio dall’inizio alla fine.

Partono subito forte i nerazzuri, che al 7′ sbloccano il risultato: Raspadori controlla a fatica un pallone in area e prova la conclusione, la palla viene deviata e finisce a Ederson che la piazza e trova l’angolo alla sinistra di Maignan. La formazione di Allegri accusa il colpo e continua a subire le avanzate avversarie.





Al 29′ arriva anche la rete del raddoppio per gli ospiti: De Ketelaere imbuca per Krstovic che serve di prima Zappacosta, l’esterno controlla e di sinistro batte l’estremo difensore francese. Al 36′ il Milan prova ad accorciare le distanze, con Leao che, dopo un dribbling dentro area, prova la conclusione di destro: attento Carnesecchi che respinge.

Ad inizio ripresa la musica non cambia, e dopo 6 minuti i nerazzurri firmano anche il gol del 3-0: Ederson sulla trequarti serve Raspadori, l’attaccante controlla, entra in area e calcia con il mancino sotto la traversa.

I rossoneri reagiscono, provando ad accorciare le distanze. Al 75′ Nkunku, servito da Fulkrug, calcia di prima intenzione ma colpisce in pieno la traversa. Finale all’arrembaggio per gli uomini di Allegri che, prima accorciano le distanze con l’incornata vincente di Pavlovic, poi trovano anche la rete del 2-3 con il rigore trasformato da Nkunku.

Con questa sconfitta il Milan viene raggiunto in classifica dalla Roma e adesso rischia di uscire dalle prime quattro posizioni, perdendo la qualificazione in Champions League. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 85

Napoli – 70

Juventus – 68

Milan – 67

Roma – 67

Como – 65

Atalanta – 58

Lazio – 51

Udinese – 50

Bologna – 49

Sassuolo – 49

Torino – 44

Parma – 42

Genoa – 41

Fiorentina – 38

Cagliari – 37

Lecce – 32

Cremonese – 31

Verona – 20