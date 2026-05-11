Spezia, parte la ricerca del nuovo ds: da Di Toro all’ipotesi ritorno di Fusco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Elio Di Toro Cerignola-2

Dopo la retrocessione in Serie C dello Spezia, è finito sul banco degli imputati il direttore sportivo Stefano Melissano, uno degli uomini più criticati dalla piazza e che sembra destinato a lasciare il club.

I liguri hanno infatti a sondare profili da cui ripartire. Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX “, uno dei nomi più gettonati è quello di Elio Di Toro, che sembra essere prossimo all’addio all’Audace Cerignola. Però, il club starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Pietro Fusco, che da direttore sportivo sfiorò la promozione in Serie A.


Altro possibile nome sul tavolo quello di Paolo Bianco, attualmente al Sudtirol. Mentre restano difficili le piste per Matteo Lovisa della Juve Stabia e Andrea Catellani del Modena che sono ambiti a livelli più importanti.

Altre notizie

palermo venezia 0-0 serie B (96) busio marinelli segre ceccaroni

Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Empoli, Corsi: «Sono stati commessi degli errori, deve servirci da insegnamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Juve Stabia, Abate carica l’ambiente: «A Modena lotteremo fino al 95’. Questa squadra deve continuare a sognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo reggina 2-1 (129) di mariano cionek

Avellino, Cionek al Mattino: «Ballardini ha acceso il gruppo. Col Palermo il Partenio sarebbe incandescente»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (23) Coda bani

Sampdoria, Tuttosport: “Buco da 40 milioni. Confusione e conti in rosso. Mancini e Lombardo rischiano l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Tuttosport: “Serie B. Playoff anomali e da modificare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
longo conferenza bari

Bari-Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Dai playoff promozione alla paura della Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (119) pohjanpalo

Serie B spettacolo, Gazzetta dello Sport: “Quota mille vicina, mai così tanti gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
sottil sito (1)

Modena, Corriere dello Sport: “Playoff senza paura. Sottil punta sull’effetto outsider”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Corriere dello Sport: “Ceravolo pronto alla bolgia playoff. Iemmello resta in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo avellino (3) ballardini inzaghi

Avellino, Corriere dello Sport: “Ballardini ha trasformato la paura in sogno playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
iachini

Iachini: «Monza e Palermo favorite ai playoff. Mi aspettavo un Südtirol in corsa per l’ottavo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Elio Di Toro Cerignola-2

Spezia, parte la ricerca del nuovo ds: da Di Toro all’ipotesi ritorno di Fusco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (96) busio marinelli segre ceccaroni

Playoff Serie B, le designazioni arbitrali: scelti Fourneau e Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Empoli, Corsi: «Sono stati commessi degli errori, deve servirci da insegnamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo, semifinale playoff al Barbera: al via la vendita dei biglietti. Tutti i prezzi e le fasi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-11 095139

Palermo, spoilerata la nuova maglia 2026/27: design aggressivo e dettagli neri, ecco le prime immagini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026