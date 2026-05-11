Spezia, parte la ricerca del nuovo ds: da Di Toro all’ipotesi ritorno di Fusco

Dopo la retrocessione in Serie C dello Spezia, è finito sul banco degli imputati il direttore sportivo Stefano Melissano, uno degli uomini più criticati dalla piazza e che sembra destinato a lasciare il club.

I liguri hanno infatti a sondare profili da cui ripartire. Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX “, uno dei nomi più gettonati è quello di Elio Di Toro, che sembra essere prossimo all’addio all’Audace Cerignola. Però, il club starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Pietro Fusco, che da direttore sportivo sfiorò la promozione in Serie A.





Altro possibile nome sul tavolo quello di Paolo Bianco, attualmente al Sudtirol. Mentre restano difficili le piste per Matteo Lovisa della Juve Stabia e Andrea Catellani del Modena che sono ambiti a livelli più importanti.