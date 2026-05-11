Ex rosa, Maresca: «Allenare in Italia? In Inghilterra mi trovo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
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Ospite della terza edizione del Premio Nazionale Telenord – Gianni Di Marzio a Portofino, Enzo Maresca ha parlato del proprio futuro e della possibilità di tornare ad allenare in Italia dopo l’esperienza sulla panchina del Chelsea

Il tecnico italiano, attualmente fermo dopo la conclusione della sua avventura a Londra, non ha escluso un ritorno in Serie A: «In questo momento vivo a Londra, cerco di prepararmi per la prossima esperienza. Allenare in Italia? Per un italiano il richiamo c’è sempre. In Inghilterra mi trovo benissimo».


Maresca ha poi raccontato anche il rapporto con Claudio Ranieri, figura di riferimento nel suo percorso professionale: «Quando sono andato al Leicester l’ho chiamato per chiedergli un consiglio, poi sono andato al Chelsea e l’ho richiamato. Oggi l’ho visto e gli ho detto, mister dove vado?».

Nel corso dell’evento, l’allenatore ha anche parlato delle qualità necessarie per guidare una grande squadra: «Come tante altre società credo che bisogna essere un po’ entrambi. Devi un po’ gestire ma anche un po’ essere allenatore».

Infine, Maresca si è soffermato sulla crescita dei giovani e sulle differenze culturali tra il calcio italiano e quello inglese: «C’è bisogno di una rivoluzione culturale. Con i giovani bisogna essere coraggiosi anche se il supporto della società è importante ma come allenatore devi avere coraggio nel farli giocare. I giovani sbagliano come quelli con più esperienza».

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