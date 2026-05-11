Südtirol, niente ribaltone: ai playout con Castori in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
CASTORI

Si allontana definitivamente l’ipotesi di un cambio in panchina in casa Südtirol. Nonostante il momento complicato attraversato dalla formazione altoatesina, il club ha deciso di confermare la fiducia a Fabrizio Castori in vista del decisivo doppio confronto playout contro il Bari.

Come riportato da Pianeta Bari, nelle ultime ore aveva preso corpo la possibilità di un clamoroso ribaltone tecnico, alimentata dal lungo digiuno di vittorie della squadra biancorossa, che non conquista i tre punti dallo scorso 3 marzo. Una crisi di risultati che ha trascinato il Südtirol nella lotta per non retrocedere dopo un campionato vissuto a lungo in zone tranquille della classifica.


Nonostante le difficoltà, però, la società ha scelto la linea della continuità, confermando Castori alla guida della squadra per affrontare la delicata sfida salvezza contro il Bari. Una decisione che punta a dare stabilità all’ambiente in uno dei momenti più delicati della stagione.

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