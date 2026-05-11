Modena verso la Juve Stabia, Sottil: «Nessun calcolo, dobbiamo giocare per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
sottil modena

Vigilia importante in casa Modena, con l’allenatore Andrea Sottil che ha presentato la sfida contro la Juve Stabia parlando ai canali ufficiali del club.

Il tecnico gialloblù ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi condizionare da calcoli di classifica: «Domani arriva una squadra che per il secondo anno consecutivo fa i playoff, che ha in rosa tanti giocatori che hanno vinto la C, è una squadra tecnica, ben allenata e frizzante. Dobbiamo rispettare la Juve Stabia con umiltà, ma non fare assolutamente nessun tipo di calcolo e giocare per vincere».


Sottil ha poi tracciato un bilancio del percorso stagionale del Modena, sottolineando la soddisfazione per il lavoro svolto ma anche la volontà di continuare a crescere: «Personalmente sono molto contento del percorso fatto, ne sono sempre stato sicuro perchè ho percepito subito in ritiro che c’erano tutti gli ingredienti per fare una grande stagione. Sono soddisfatto di come abbiamo lavorato tutti quanti, ma il lavoro non è finito, non sono uno che si accontenta».

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