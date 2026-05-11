Serie A: il Bologna espugna il Maradona, Napoli battuto 2-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
bolooooo

Clamoroso finale allo stadio del Napoli: il Bologna espugna il campo azzurro vincendo 3-2 al termine di una partita spettacolare e decisa da una prodezza nei minuti di recupero.

Il match si era acceso già nel primo tempo con il Bologna avanti di due reti grazie ai gol di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini, quest’ultimo a segno su rigore dopo l’intervento del VAR. Il Napoli aveva però riaperto la gara nel recupero con Giovanni Di Lorenzo.


Nella ripresa la squadra di Antonio Conte ha trovato subito il pareggio grazie ad Alisson Santos, servito perfettamente da Rasmus Højlund per il 2-2 al 48’. Da quel momento gli azzurri hanno spinto con forza alla ricerca della rimonta, costruendo diverse occasioni soprattutto con McTominay e Rrahmani, ma senza riuscire a battere ancora Massimo Pessina.

Quando la gara sembrava ormai destinata a chiudersi in parità, al 91’ è arrivata la giocata che ha deciso l’incontro: Jonathan Rowe si è avventato su un pallone vagante in area e ha firmato il definitivo 3-2 con una splendida rovesciata che ha lasciato senza scampo Vanja Milinković-Savić.

Un gol da applausi che regala al Bologna una vittoria pesantissima e condanna il Napoli a una sconfitta amara dopo una grande rimonta soltanto sfiorata.

  1. Inter – 85
  2. Napoli – 70
  3. Juventus – 68
  4. Milan – 67
  5. Roma – 67
  6. Como – 65
  7. Atalanta – 58
  8. Bologna – 52
  9. Lazio – 51
  10. Udinese – 50
  11. Sassuolo – 49
  12. Torino – 44
  13. Parma – 42
  14. Genoa – 41
  15. Fiorentina – 38
  16. Cagliari – 37
  17. Lecce – 32
  18. Cremonese – 31
  19. Verona – 20
  20. Pisa – 18

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