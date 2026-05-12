Giornale di Sicilia: “I rosanero davanti alla tv, c’è Catanzaro-Avellino”

Parte ufficialmente questa sera la corsa playoff di Serie B. Il Palermo, già qualificato direttamente alle semifinali grazie al quarto posto finale, conoscerà il nome della propria avversaria guardando da spettatore interessato il preliminare tra Catanzaro e Avellino.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, i rosanero seguiranno con attenzione la sfida del “Ceravolo”, in programma alle ore 21, dalla quale uscirà la squadra che affronterà il Palermo nella semifinale playoff.





La gara sarà secca, con il Catanzaro favorito dal fattore campo e dal miglior piazzamento ottenuto durante la regular season. In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai supplementari, mentre un ulteriore equilibrio premierebbe comunque i calabresi senza passare dai calci di rigore.

Nel racconto del Giornale di Sicilia, Alberto Aquilani ha definito il match contro l’Avellino «la partita più importante» della propria carriera da allenatore: «Queste gare si preparano da sole. Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare qui e ce lo siamo meritato. Il Ceravolo e la nostra gente possono fare la differenza».

Il tecnico del Catanzaro, riportato dal Giornale di Sicilia, ha però anche precisato di non voler fare affidamento sul doppio risultato favorevole: «Sappiamo di avere questo vantaggio ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo giocare come sempre».

Dall’altra parte ci sarà invece un Avellino arrivato ai playoff con grande entusiasmo dopo una stagione sorprendente da neopromossa. Davide Ballardini, come evidenziato dal Giornale di Sicilia, ha sottolineato il valore mentale del suo gruppo: «La Serie B è un campionato equilibrato dove fanno la differenza uomini di spessore, motivazioni ed entusiasmo. E noi ne abbiamo tantissimo».

Il programma playoff si aprirà già alle 18.45 con l’altra sfida preliminare tra Modena e Juve Stabia. La vincente affronterà il Monza in semifinale.

Per il Palermo, intanto, l’attesa sta per finire: questa sera i rosanero scopriranno il primo ostacolo sulla strada che porta alla Serie A.