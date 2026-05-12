Giornale di Sicilia: “I rosanero davanti alla tv, c’è Catanzaro-Avellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
aquilani inzaghi

Parte ufficialmente questa sera la corsa playoff di Serie B. Il Palermo, già qualificato direttamente alle semifinali grazie al quarto posto finale, conoscerà il nome della propria avversaria guardando da spettatore interessato il preliminare tra Catanzaro e Avellino.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, i rosanero seguiranno con attenzione la sfida del “Ceravolo”, in programma alle ore 21, dalla quale uscirà la squadra che affronterà il Palermo nella semifinale playoff.


La gara sarà secca, con il Catanzaro favorito dal fattore campo e dal miglior piazzamento ottenuto durante la regular season. In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai supplementari, mentre un ulteriore equilibrio premierebbe comunque i calabresi senza passare dai calci di rigore.

Nel racconto del Giornale di Sicilia, Alberto Aquilani ha definito il match contro l’Avellino «la partita più importante» della propria carriera da allenatore: «Queste gare si preparano da sole. Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare qui e ce lo siamo meritato. Il Ceravolo e la nostra gente possono fare la differenza».

Il tecnico del Catanzaro, riportato dal Giornale di Sicilia, ha però anche precisato di non voler fare affidamento sul doppio risultato favorevole: «Sappiamo di avere questo vantaggio ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo giocare come sempre».

Dall’altra parte ci sarà invece un Avellino arrivato ai playoff con grande entusiasmo dopo una stagione sorprendente da neopromossa. Davide Ballardini, come evidenziato dal Giornale di Sicilia, ha sottolineato il valore mentale del suo gruppo: «La Serie B è un campionato equilibrato dove fanno la differenza uomini di spessore, motivazioni ed entusiasmo. E noi ne abbiamo tantissimo».

Il programma playoff si aprirà già alle 18.45 con l’altra sfida preliminare tra Modena e Juve Stabia. La vincente affronterà il Monza in semifinale.

Per il Palermo, intanto, l’attesa sta per finire: questa sera i rosanero scopriranno il primo ostacolo sulla strada che porta alla Serie A.

Altre notizie

image-04 miccoli

Miccoli: «Dopo anni ho chiuso il cerchio, adesso ho tanti progetti con la Fondazione Falcone»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (72)

Giornale di Sicilia: “Joronen, Bani, Ranocchia e Pohjanpalo: i quattro pilastri del Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121)

Giornale di Sicilia: «Inzaghi all’Università di Palermo: “La gente ha ricominciato a credere in noi”»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (112)

Giornale di Sicilia: “I tifosi caricano il Palermo «La A non ci sfuggirà»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
e1bbb43f25

Modena-Juve Stabia, dentro o fuori al “Braglia”: Sottil chiede furore, Abate sogna il colpo playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
21ab121c70

Catanzaro-Avellino, notte da dentro o fuori al Ceravolo: Aquilani ritrova Iemmello, Ballardini sogna il colpo playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (8)

Corriere dello Sport: “In 4 mila per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Screenshot 2026-05-12 055312

Palermo, Footy Headlines svela anche la terza maglia 2026/27: design dark ispirato alla “night out” in città

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Palermo, entusiasmo Barbera: la fotogallery dell’allenamento aperto ai tifosi

Alessandra Lo Monaco Maggio 11, 2026
sottil modena

Modena verso la Juve Stabia, Sottil: «Nessun calcolo, dobbiamo giocare per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
CASTORI

Südtirol, niente ribaltone: ai playout con Castori in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-05-11 at 19.42.04

Palermo, 4 mila tifosi al Barbera per l’allenamento aperto: entusiasmo playoff e abbraccio alla squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

image-04 miccoli

Miccoli: «Dopo anni ho chiuso il cerchio, adesso ho tanti progetti con la Fondazione Falcone»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (72)

Giornale di Sicilia: “Joronen, Bani, Ranocchia e Pohjanpalo: i quattro pilastri del Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121)

Giornale di Sicilia: «Inzaghi all’Università di Palermo: “La gente ha ricominciato a credere in noi”»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (112)

Giornale di Sicilia: “I tifosi caricano il Palermo «La A non ci sfuggirà»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
aquilani inzaghi

Giornale di Sicilia: “I rosanero davanti alla tv, c’è Catanzaro-Avellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026