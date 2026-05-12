Modena-Juve Stabia, dentro o fuori al “Braglia”: Sottil chiede furore, Abate sogna il colpo playoff

Come raccontato dal Corriere dello Sport negli articoli firmati da Stefano Ferrari e Raffaele Izzo, Modena e Juve Stabia si preparano a una sfida senza ritorno nel turno preliminare dei playoff di Serie B. Al “Braglia” sarà gara secca: in caso di parità dopo i supplementari passeranno gli emiliani grazie al miglior piazzamento in classifica.

Andrea Sottil vuole un Modena feroce, aggressivo e senza alcun calcolo. Dopo il turnover effettuato ad Avellino, il tecnico gialloblù è pronto a rilanciare la miglior formazione possibile, pur dovendo fare a meno di Gerli e Chichizola.





«Arriva una squadra che per il secondo anno consecutivo fa i playoff, con tanti giocatori che hanno vinto la Serie C. È una formazione tecnica, frizzante e che ha gamba», ha spiegato Sottil al Corriere dello Sport. «Dobbiamo rispettare la Juve Stabia ma giocare per vincere. Serve furore e cattiveria agonistica».

Per l’allenatore del Modena i playoff rappresentano un nuovo inizio: «Non conta più quello che è stato fatto durante la stagione. Dobbiamo azzerare tutto e affrontare questo nuovo torneo con mentalità e solidità collettiva».

Il Corriere dello Sport evidenzia anche il forte legame tra città e squadra, tornata a giocarsi gli spareggi promozione dopo dodici anni. Sottil però non vuole fermarsi: «Sono soddisfatto del lavoro svolto ma non mi accontento. Questa deve essere una partita da pirati: assalto e ritorno».

Occhi puntati anche su De Luca, chiamato a essere decisivo: «Mi aspetto tanto da lui. Gli ho chiesto di vivere questa fase con più leggerezza, sono convinto che ci darà un grande contributo».

Dall’altra parte c’è una Juve Stabia che si presenta senza paura e con la voglia di stupire ancora. Ignazio Abate, come riportato dal Corriere dello Sport, non nasconde l’ambizione dei campani: «Non ci tremeranno le gambe, siamo pronti a vendere cara la pelle».

Gli stabiesi, a differenza della passata stagione, non potranno contare sul doppio risultato a favore, ma l’obbligo di vincere non spaventa l’allenatore gialloblù: «Non avere alternative può diventare un fattore positivo perché ci costringerà ad andare senza esitazioni per la nostra strada».

Abate sottolinea anche il percorso straordinario della sua squadra: «A inizio stagione nessuno avrebbe scommesso sui playoff. Invece siamo qui e vogliamo giocarceli fino in fondo».

Secondo il Corriere dello Sport, la Juve Stabia si affiderà ai titolarissimi risparmiati nell’ultima giornata di regular season e potrà contare su oltre 500 tifosi al seguito. «La tifoseria si identifica in questa squadra e noi daremo tutto», ha assicurato Abate.

Il “Braglia” si prepara così a una notte ad alta tensione: il Modena cerca il ritorno tra le grandi, la Juve Stabia vuole continuare a sognare.