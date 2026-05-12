Giornale di Sicilia: «Inzaghi all’Università di Palermo: “La gente ha ricominciato a credere in noi”»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121)

La presenza di Filippo Inzaghi all’Università di Palermo non è passata inosservata. Il tecnico rosanero, accompagnato dal proprio staff, ha partecipato a un incontro con studenti, allenatori e addetti ai lavori affrontando diversi temi legati al calcio moderno e all’esperienza vissuta in questa stagione sulla panchina del Palermo.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’allenatore rosanero si è soffermato soprattutto sul rapporto costruito in questi mesi con ambiente, tifosi e squadra, evidenziando quanto il sostegno della piazza sia stato fondamentale nel percorso della squadra verso i playoff.


«È una bellissima cosa aver portato la gente a credere in noi, perché questa squadra, questa società e questo staff cercheranno di fare il massimo per coronare il nostro sogno», ha dichiarato Inzaghi nel corso dell’incontro riportato dal Giornale di Sicilia.

Nel suo intervento, il tecnico del Palermo ha parlato anche del legame emotivo creatosi con il pubblico rosanero: «Non so come andrà a finire, però se la gente percepisce che tu cerchi di metterci tutto te stesso, ti premia».

Inzaghi ha poi ricordato uno dei momenti che più lo hanno colpito durante la stagione: «L’avevo detto all’inizio dell’anno: se dopo una sconfitta usciamo con gli applausi… Noi abbiamo perso una partita importante contro il Monza per 3-0 e al ritorno c’era la gente qui ad applaudirci. Per me questa è stata la più bella immagine della stagione».

Nel racconto del Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha anche sottolineato la forza della piazza palermitana: «So cosa vuole la gente, lo vogliamo tutti. Però ci sono anche le altre squadre. Certamente abbiamo un pubblico e una società di un’altra categoria».

Infine, Inzaghi ha ribadito il proprio legame con Palermo e con l’ambiente rosanero: «Sono felice di essere qua e sento grande affetto nei miei confronti. Vorrei ricambiarlo in tutte le partite».

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