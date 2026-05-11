Palermo, entusiasmo Barbera: la fotogallery dell’allenamento aperto ai tifosi

Alessandra Lo Monaco Maggio 11, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Una serata di grande entusiasmo e passione rosanero al Renzo Barbera, dove circa 4 mila tifosi hanno preso parte all’allenamento aperto del Palermo in vista delle semifinali playoff di Serie B.

Cori, applausi e bandiere hanno accompagnato la seduta della squadra di Filippo Inzaghi, impegnata nella preparazione del doppio confronto che può valere il ritorno in Serie A. I rosanero hanno lavorato sotto gli occhi del proprio pubblico tra esercitazioni atletiche, partitella finale e momenti di grande vicinanza con i tifosi presenti in Curva Nord.


Spazio anche all’affetto dei più piccoli: al termine dell’allenamento calciatori e staff si sono fermati per autografi, selfie e per regalare palloni sugli spalti. Grande entusiasmo anche attorno a Filippo Inzaghi, protagonista insieme ai figli del saluto finale sotto la curva.

Di seguito la fotogallery completa della serata vissuta al Barbera.

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