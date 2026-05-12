Catanzaro-Avellino, notte da dentro o fuori al Ceravolo: Aquilani ritrova Iemmello, Ballardini sogna il colpo playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026

OGGI A CATANZARO Stadio “Ceravolo”, ore 21 TV: Dazn, Prime, OneFootball TV ARBITRO: Marinelli di Tivoli Guardalinee: Ceccon e Trinchieri Quarto uomo: Arena Var: Meraviglia. Avar: Maggioni

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Come raccontato dal Corriere dello Sport negli articoli firmati da Carlo Talarico e Leondino Pescatore, Catanzaro e Avellino si preparano a vivere una notte da dentro o fuori nel primo turno playoff di Serie B. Al “Ceravolo” va in scena una sfida che vale l’accesso alle semifinali, con i giallorossi forti del miglior piazzamento ma chiamati a evitare qualsiasi calcolo.

Il Catanzaro arriva all’appuntamento dopo aver gestito energie e rotazioni nelle ultime settimane, ma Alberto Aquilani respinge con decisione l’idea di una squadra rilassata. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso ha spiegato: «Non abbiamo riposato per niente nelle ultime giornate, abbiamo disputato partite diverse per mettere in forma tutti. Se loro arrivano carichi, noi lo siamo ancora di più».


Aquilani vuole concentrazione massima in una gara che potrebbe durare anche 120 minuti: «Dobbiamo essere lucidi e maturi, è una partita secca senza ritorno. Non dobbiamo snaturarci ma continuare a credere in quello che proponiamo».

La notizia migliore per il Catanzaro riguarda Pietro Iemmello. Il capitano ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione: «Iemmello sta bene e sarà con noi. Solo Koffi è da valutare, tutti gli altri sono convocati», ha confermato Aquilani al Corriere dello Sport.

Il tecnico romano ha poi invitato l’ambiente a non sottovalutare l’Avellino: «Affrontiamo una squadra in fiducia, con valori alti. Dobbiamo essere maniacali nei dettagli perché se abbassiamo l’attenzione rischiamo di prendere gol».

Dall’altra parte c’è un Avellino arrivato ai playoff quasi inaspettatamente, ma trascinato dall’entusiasmo generato dalla gestione Ballardini. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, gli irpini si sono qualificati all’ultima giornata grazie alla vittoria sul Modena e al contemporaneo ko del Cesena contro il Padova.

La squadra biancoverde arriva in Calabria senza particolari pressioni ma con la convinzione di potersela giocare. A ribadirlo è stato il presidente Angelo Antonio D’Agostino: «Sono stato l’unico a credere davvero nei playoff e alla fine ho avuto ragione. A Catanzaro ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto».

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Ballardini dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Daffara favorito su Iannarilli tra i pali. In difesa spazio a Cancellotti, Izzo, Enrici e Fontanarosa, mentre sulla trequarti agirà Palumbo alle spalle di Russo e Biasci.

Al “Ceravolo” sono attesi circa 11 mila spettatori, con il settore ospiti esaurito in pochi minuti. Catanzaro e Avellino si giocano tutto in una notte: chi vince continua a sognare la Serie A.

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