Giornale di Sicilia: “Joronen, Bani, Ranocchia e Pohjanpalo: i quattro pilastri del Palermo di Inzaghi”

Il Palermo si prepara ai playoff con una formazione ancora da definire nei dettagli, ma con alcune certezze assolute attorno alle quali Filippo Inzaghi ha costruito la propria squadra. Joronen, Bani, Ranocchia e Pohjanpalo rappresentano infatti i quattro pilastri del Palermo che punta alla Serie A attraverso gli spareggi.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha fondato il proprio progetto tecnico su un asse centrale di categoria superiore, fatto di leadership, qualità e continuità di rendimento.





Il primo nome è quello di Joronen. Arrivato quasi in extremis dopo l’infortunio di Gomis, il portiere finlandese si è preso rapidamente il Palermo grazie a prestazioni solide e decisive. Secondo il Giornale di Sicilia, il numero uno rosanero ha collezionato 35 presenze e ben 16 clean sheet, record stagionale della squadra.

Davanti a lui il leader della difesa è diventato Mattia Bani. Il centrale arrivato dal Genoa si è imposto non soltanto sul piano tecnico ma anche dal punto di vista carismatico, tanto da ricevere da Inzaghi la fascia da capitano a stagione in corso.

Nel focus del Giornale di Sicilia, Orifici sottolinea il peso specifico del numero 13 nei risultati rosanero: senza Bani il Palermo ha ottenuto soltanto una vittoria in sette partite raccogliendo appena 5 punti sui 21 disponibili.

Non meno importante il ruolo di Ranocchia, protagonista della stagione della definitiva consacrazione. Sei gol e due assist raccontano soltanto in parte la crescita del numero 10 rosanero, ormai diventato uno degli uomini chiave della squadra di Inzaghi.

Come raccontato dal Giornale di Sicilia, Ranocchia ha trovato continuità di rendimento e leadership tecnica, vivendo quella che fino a questo momento rappresenta la miglior stagione della sua carriera.

Infine il simbolo offensivo del Palermo: Joel Pohjanpalo. Con 24 reti in 38 partite il finlandese è il capocannoniere della Serie B e il terminale offensivo su cui si appoggiano le speranze promozione dei rosanero.

Il Giornale di Sicilia evidenzia però anche un dato curioso: nonostante i numeri straordinari, Pohjanpalo non è mai riuscito a segnare nei playoff disputati in carriera. Un tabù che il bomber rosanero vuole cancellare proprio nel momento più importante della stagione.

Adesso toccherà a questi quattro uomini guidare il Palermo nella corsa verso la Serie A.