Repubblica: “Il Barbera si accende per i playoff: «Adesso il Palermo non può più sbagliare»”

Il sole dietro Monte Pellegrino, il cielo tinto di rosa e una città intera già entrata in modalità playoff. È questo il clima raccontato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo dopo l’allenamento a porte aperte del Palermo al Renzo Barbera, trasformato dai tifosi in un vero e proprio rito collettivo verso la semifinale playoff.

Come sottolinea Repubblica Palermo, non è stato un lunedì qualunque a viale del Fante. Alle 17 si sono aperti i cancelli della Curva Nord, ma già un’ora prima centinaia di tifosi erano presenti fuori dallo stadio per accompagnare la squadra di Filippo Inzaghi verso il momento decisivo della stagione.





Alle 18 il via alla seduta davanti a circa 4 mila sostenitori rosanero, capaci di trasformare un allenamento in una serata dal sapore già playoff.

«Adesso il Palermo non può più sbagliare – racconta Antonio Lombardi a Repubblica Palermo –. La sconfitta contro il Venezia non conta nulla, adesso conta soltanto la promozione».

Nel racconto firmato da Alessandro Geraci emerge anche l’attesa per conoscere l’avversaria della semifinale. Questa sera il Palermo scoprirà infatti chi troverà sulla propria strada tra Catanzaro e Avellino.

Secondo un tifoso intervistato da Repubblica Palermo, il vero pericolo potrebbe però chiamarsi Monza: «Passerà il Catanzaro, ma sono più preoccupato per l’eventuale finale contro il Monza che ci ha già battuto due volte per 3-0».

Intanto è già partita la corsa al biglietto per la semifinale di ritorno del 20 maggio al Barbera. Come evidenzia Repubblica Palermo, l’apertura della vendita ha immediatamente acceso l’entusiasmo della piazza rosanero, pronta ancora una volta a spingere la squadra verso il sogno Serie A.

Tra i tifosi presenti anche Mariana Lo Cascio con il figlio Giuseppe: «Non ci siamo persi mai una partita. Con qualche risultato diverso oggi saremmo già in Serie A, ma adesso puntiamo tutto su Pohjanpalo e sul nostro bravissimo allenatore».

Nel pezzo di Repubblica Palermo viene sottolineato anche il legame sempre più forte tra Filippo Inzaghi e il pubblico rosanero. Un rapporto costruito nel corso della stagione e alimentato da entusiasmo reciproco.

La sensazione, racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, è che da ieri sera il Palermo abbia davvero iniziato un nuovo campionato. E questa volta, il Barbera vuole essere protagonista fino alla fine.