Palermo, camera ardente nella sala stampa del Barbera per Alessia la ‘guerriera’

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (81) alessia

La città di Palermo si prepara a dare l’ultimo saluto alla piccola Alessia La Rosa, la giovane tifosa rosanero scomparsa ieri sera all’età di otto anni dopo aver combattuto con straordinario coraggio la sua battaglia.

Per renderle omaggio, sarà allestita una camera ardente all’interno della sala stampa dello Stadio Renzo Barbera, la casa del Palermo, luogo simbolo del grande amore che la bambina nutriva per i colori rosanero. Secondo quanto appreso dall’ANSA, la salma è attesa nell’impianto di viale del Fante non prima delle 13.30.


La scelta dello stadio per l’ultimo saluto rappresenta un gesto carico di significato e testimonia il forte legame che univa Alessia al Palermo e a tutta la comunità rosanero. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati dal mondo dello sport e dai tifosi, stretti attorno alla famiglia della piccola “guerriera”.

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