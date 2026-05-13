L’ex capitano rosanero Brunori ricorda Alessia: “Sei stata un esempio per tutti noi”

Il dolore per la scomparsa della piccola Alessia ha colpito profondamente tutto il mondo rosanero. Dopo il messaggio di cordoglio del Palermo FC e le toccanti parole di Jacopo Segre e Filippo Inzaghi, anche l’ex capitano rosanero Matteo Brunori ha voluto dedicare un pensiero alla giovane tifosa.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Brunori ha espresso tutto il suo dolore con un messaggio semplice ma carico di emozione: “Sei stata un esempio per tutti noi. Buon viaggio Alessia”.





Parole che testimoniano ancora una volta la vicinanza e l’affetto del mondo rosanero nei confronti della piccola tifosa, il cui ricordo resterà vivo nel cuore di tutta la comunità palermitana.