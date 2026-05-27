Giornale di Sicilia: “Dua Lipa pronta a sposarsi a Palermo: weekend blindato in città”

Palermo potrebbe presto ospitare uno degli eventi mondani più attesi dell’estate. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner avrebbero deciso di sposarsi nel capoluogo siciliano durante il primo weekend di giugno.

L’indiscrezione racconta di preparativi già avviati e prenotazioni effettuate in diverse strutture della città. La popstar internazionale e il compagno avrebbero scelto Palermo dopo essersi innamorati dell’atmosfera della città e in particolare della Galleria d’Arte Moderna, location che potrebbe ospitare parte dell’evento.





Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c’è anche quella di Palazzo Gangi come possibile set della cerimonia o del ricevimento. Il celebre palazzo nobiliare palermitano rappresenterebbe una scelta in linea con lo stile elegante e riservato della coppia.

Secondo il Giornale di Sicilia, il matrimonio dovrebbe svolgersi tra il 5 e il 7 giugno. Le indiscrezioni parlano inoltre di hotel già quasi sold out in quei giorni, in particolare nella zona di Villa Igiea, dove sarebbero state effettuate diverse prenotazioni riconducibili all’organizzazione dell’evento.

Tra gli ospiti attesi potrebbe esserci anche Elton John, mentre l’abito della cantante sarebbe firmato Donatella Versace ma realizzato da un atelier palermitano.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte della coppia, ma la macchina organizzativa sembrerebbe già essersi messa in moto tra massimo riserbo e grande curiosità in città.