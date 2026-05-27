Corriere dello Sport: “Catanzaro aggrappato a Iemmello. Monza vede la Serie A davanti ai suoi tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (50) iemmello brighenti vasic segre favasuli

Novanta minuti per inseguire un’impresa che appare complicatissima ma non impossibile. Il Catanzaro si aggrappa ai gol e al carisma di Pietro Iemmello nel tentativo di ribaltare il 2-0 subito contro il Monza nella finale d’andata dei playoff di Serie B. Dall’altra parte, i brianzoli di Paolo Bianco sono ormai a un passo dal ritorno in Serie A.

Nel focus firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, il Catanzaro viene descritto come una squadra pronta a giocarsi tutto affidandosi soprattutto al proprio capitano. Iemmello, autore già di tre reti in questi playoff tra Avellino e Palermo, rappresenta il principale riferimento offensivo per Alberto Aquilani insieme a Pittarello e Liberali.


Secondo Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, servirà un Catanzaro aggressivo e offensivo fin dai primi minuti, con un atteggiamento simile a quello mostrato dal Palermo nella semifinale di ritorno al “Barbera”, quando i rosanero provarono a ribaltare una situazione difficilissima.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come Aquilani continui a puntare sull’equilibrio tra esperienza e gioventù. Accanto ai senatori, infatti, il Catanzaro ha valorizzato diversi giovani talenti, mantenendo un’identità di gioco basata sul palleggio e sulla costruzione dal basso.

Carlo Talarico racconta sul Corriere dello Sport anche il fermento della tifoseria giallorossa. Dopo l’ok del Gruppo operativo sicurezza, è partita la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dell’U-Power Stadium, immediatamente preso d’assalto dai sostenitori calabresi. Nonostante le polemiche legate alle limitazioni sui biglietti, saranno migliaia i tifosi presenti a Monza per sostenere la squadra.

Nel frattempo, sull’altra sponda, il Monza prepara la festa promozione. Nell’analisi di Adriano Ancona sul Corriere dello Sport emerge tutta la consapevolezza della squadra di Paolo Bianco, vicinissima al ritorno in Serie A appena un anno dopo la retrocessione.

Il Corriere dello Sport sottolinea come diversi giocatori della rosa brianzola abbiano già vissuto la storica promozione del 2022. Mota Carvalho, Colpani, Ciurria e Antov rappresentano infatti il nucleo di esperienza che ha contribuito a mantenere alta l’ambizione del gruppo nonostante le difficoltà vissute durante la stagione.

Secondo Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il Monza ha ormai una seria ipoteca sulla Serie A. La squadra di Bianco dovrebbe perdere con almeno tre reti di scarto per vedersi sfuggire la promozione, eventualità mai verificatasi durante tutta la stagione.

Il Corriere dello Sport racconta inoltre come in Brianza si respiri già aria di grande evento, con l’U-Power Stadium destinato al tutto esaurito per una notte che potrebbe entrare nella storia del club. Dopo qualche mese complicato e una stagione non sempre lineare, il Monza intravede il ritorno immediato nel massimo campionato.

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