Frosinone, Castagnini: «Alvini resterà con noi»

In occasione della festa per i 30 anni dell’agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazione il direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini, parlando del mercato che verrà e del futuro del tecnico dei gialloblu, Massimiliano Alvini.

«Dobbiamo continuare a lavorare su quanto fatto in precedenza, il gap tecnico non possiamo metterlo apposto con il mercato – ha spiegato il ds -. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, con l’entusiasmo e i giovani, sapendo di avere una buona struttura e ce la giochiamo in questa maniera non avendo altre armi per poter fare altro»





E sulle possibili difficoltà nel trattenere i propri talenti: «Noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, siamo costretti a farli andare via. L’importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere giovani che abbiano delle qualità e questo che dobbiamo fare»

Infine, sul futuro di Alvini, Castagnini non ha dubbi: «Parlavo col presidente l’altro giorno e mi diceva che lui potrebbe andare avanti con Alvini per sempre al di là dei risultati. Quindi finché vuole restare e starà bene a Frosinone, il mister resterà con noi»