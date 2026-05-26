Mirri applaude Schifani: «Il nuovo Barbera sarà un successo per tutto il Sud»

Dopo l’annuncio dello stanziamento da 60 milioni di euro da parte della Regione Siciliana per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, è arrivato anche il commento del presidente del Palermo Dario Mirri, che ha voluto ringraziare pubblicamente Renato Schifani per il sostegno garantito all’iniziativa.

Nel corso dell’intervento, Mirri ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo stadio non soltanto per Palermo, ma per l’intero Mezzogiorno.





«Grazie a lei Presidente, a nome di tutti i siciliani e di tutti i cittadini del Mezzogiorno italiano», ha dichiarato il numero uno rosanero rivolgendosi a Schifani.

Mirri ha poi evidenziato il valore economico e turistico che potrebbe derivare dalla candidatura della città a ospitare le gare degli Europei del 2032.

«Poter ospitare un evento di questa portata, che la UEFA certifica valere un miliardo di euro nel turismo e in tutte le attività collaterali, sarà un successo strepitoso», ha aggiunto il presidente del Palermo.

Nel finale del suo intervento, Mirri ha lanciato anche un messaggio simbolico legato alle nuove generazioni del Sud Italia: «A giugno del 2032 le donne e i bambini del Sud avranno tutto questo anche grazie al suo aiuto. Ce la faremo».

Le parole del presidente rosanero arrivano in un momento chiave per il progetto Barbera. Lo stanziamento approvato dalla Regione rappresenta infatti uno dei passaggi più importanti verso la realizzazione del nuovo impianto, destinato a diventare uno dei simboli della candidatura italiana agli Europei del 2032.

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