Mirri applaude Schifani: «Il nuovo Barbera sarà un successo per tutto il Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Screenshot 2026-05-26 172536

Dopo l’annuncio dello stanziamento da 60 milioni di euro da parte della Regione Siciliana per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, è arrivato anche il commento del presidente del Palermo Dario Mirri, che ha voluto ringraziare pubblicamente Renato Schifani per il sostegno garantito all’iniziativa.

Nel corso dell’intervento, Mirri ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo stadio non soltanto per Palermo, ma per l’intero Mezzogiorno.


«Grazie a lei Presidente, a nome di tutti i siciliani e di tutti i cittadini del Mezzogiorno italiano», ha dichiarato il numero uno rosanero rivolgendosi a Schifani.

Mirri ha poi evidenziato il valore economico e turistico che potrebbe derivare dalla candidatura della città a ospitare le gare degli Europei del 2032.

«Poter ospitare un evento di questa portata, che la UEFA certifica valere un miliardo di euro nel turismo e in tutte le attività collaterali, sarà un successo strepitoso», ha aggiunto il presidente del Palermo.

Nel finale del suo intervento, Mirri ha lanciato anche un messaggio simbolico legato alle nuove generazioni del Sud Italia: «A giugno del 2032 le donne e i bambini del Sud avranno tutto questo anche grazie al suo aiuto. Ce la faremo».

Le parole del presidente rosanero arrivano in un momento chiave per il progetto Barbera. Lo stanziamento approvato dalla Regione rappresenta infatti uno dei passaggi più importanti verso la realizzazione del nuovo impianto, destinato a diventare uno dei simboli della candidatura italiana agli Europei del 2032.

Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro 

Barbera, Schifani rilancia: «Palermo merita uno stadio moderno e iconico» 

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-05-26 at 17.02.12

Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
d64c37ff-87bd-44b7-b4d8-a0303286578d

Barbera, Schifani rilancia: «Palermo merita uno stadio moderno e iconico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta: giovedì l’ultima seduta stagionale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
schira

Schira: “Palermo, Osti rinnova fino al 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
706397177_18132740125603335_1697716433678153761_n

Palermo, ritiro estivo 2026 in Val Gardena. Il comunicato ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Screenshot 2026-05-26 080439

Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Repubblica: “Palermo, ecco quando partirà la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
inzaghi mirri gardini osti (32)

Repubblica: “Palermo, il City Group rilancia: budget, mercato e progetto Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (80) Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rinnovi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, il futuro passa da Joronen: rinnovo da definire entro il 30 giugno”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
jpg

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riparte dalla Val Gardena: il ritiro sarà a Santa Cristina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (109)

Corriere dello Sport: “Palermo, estate tra Trentino e Australia: debutto stagionale verso Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-26 172536

Mirri applaude Schifani: «Il nuovo Barbera sarà un successo per tutto il Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
WhatsApp Image 2026-05-26 at 17.02.12

Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
d64c37ff-87bd-44b7-b4d8-a0303286578d

Barbera, Schifani rilancia: «Palermo merita uno stadio moderno e iconico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta: giovedì l’ultima seduta stagionale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Juve Stabia, settimana decisiva per il futuro. Cinque gruppi interessati al club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026